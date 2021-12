Estos son 4 beneficios de las almendras

Redacción

La alimentación es la base fundamental de la buena salud. Por eso, hay que saber que ciertos alimentos aportan multitud de beneficios que los convierten casi en fundamentales para ser parte de una dieta saludable y muchos tienen funciones bastante específicas que conviene tener en cuenta, según cuál sea el caso.

Por ejemplo, las personas diabéticas pueden optar por hasta nueve superalimentos diferentes recomendables para su alimentación, entre los que destacan las almendras. La inclusión de este alimento en la dieta diaria puede ayudar a controlar y disminuir los niveles de glucosa en la sangre en pacientes con diabetes y prediabetes.

Con base en estudios realizados financiados por la Almond Board of California, se pudo demostrar que el consumo de almendras ayuda a controlar la glicemia y modera los niveles de glucosa en la sangre.

Por su parte, la nutrióloga para la actividad física y el deporte, Carmen Ruiz Monroy, indica que el contenido nutricional de las almendras es excelente y puede ser una gran alternativa de onces o snacks para quien sufre de diabetes.

Además, Monroy explicó que, por ejemplo, una porción de 23 almendras tiene el mismo contenido de proteína que 30 gramos de carne o queso. Por eso, todas las personas deberían incluirlo en sus hábitos alimenticios.

Los beneficios que aporta comer esta ración de almendras diaria para el cuerpo se listan a continuación.

Reducen el colesterol

Cuando una persona tiene diabetes, el daño también se produce en el sistema cardiovascular y lamentablemente el 50 % de diabéticos va a desarrollar problemas de hipertensión, afirmó Monroy.

Ayudan a controlar la glucosa

Cómo se mencionó, los expertos de Almond Board of California aseguran que el consumo de almendras ayuda a equilibrar los niveles de glucosa en la sangre y a controlar la glicemia.

Además, se recomienda el consumo de almendras durante las comidas para reducir la glucemia postprandial y la ingestión crónica, también reduce la hemoglobina.

Por otro lado, un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition señala que incluir almendras en el plan de alimentación de la persona que tiene diabetes o incluso prediabetes puede mejorar ciertos factores de riesgo de esta enfermedad.

Nutrientes

Una porción de almendras ofrece un potente paquete de nutrientes que equivale a 6 gramos de proteína, lo cual ayuda a combatir el hambre.

Contiene 4 gramos de fibra dietética, 7,3 miligramos de vitamina E, 76 miligramos de magnesio y 210 miligramos de potasio.

Cuidan las arterias y mejoran los tejidos del organismo

Otro de sus componentes es que tienen grasas buenas, como monoinsaturadas y poliinsaturadas, las cuales son las grasas que cuidan específicamente los tejidos y las arterias.

Además, es un gran antioxidante, lo que ayuda al paciente con diabetes al mantenimiento de sus tejidos.

Según el estudio de Journal of the American College of Nutrition, después de 16 semanas de consumir una dieta con almendras, el grupo que consumió la dieta adicionada con almendras mostró mejoras significativas en los indicadores de sensibilidad a la insulina y de niveles de colesterol LDL, los cuales también son factores de riesgo para enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2.

Las almendras son una opción inteligente para todas las personas, incluyendo aquellos pacientes con diabetes tipo 2 como parte de un plan de alimentación saludable. Cabe resaltar, que también ayudan a evitar ayunos prolongados.

Recomendación: los pacientes con diabetes deben visitar a un nutriólogo que los guíe para saber qué comer y cómo comerlo.

Con información de Semana