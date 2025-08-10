Estos serán los cambios que tendrá el Iphone 17

Resta menos de un mes para que se revele la nueva generación de iPhone -la número 17- que será presentada a partir del próximo martes 9 de septiembre y ya se tienen los precios de los modelos que comenzarán a funcionar.

Según analistas, el precio del iPhone 17 rondará por los 50 dólares, más que sus contrapartes en el modelo anterior. Aunque deberá de tomarse en cuenta pagos por aranceles y precios de importación, que podrían aumentar las cantidades.

De esta manera, se tienen previstos pagos de 1249 dólares para el iPhone 17 Pro Max, que tendrá una renovación en cuanto a sus cámaras; en tanto que el modelo Air, con un diseño de apenas 5.5 milímetros y con chasis de titanio, costaría alrededor de 949 dólares y otros 1049 billetes verdes para el

iPhone 17 Pro.

Todos los dispositivos integrarán el chip A19, aunque las versiones Air, Pro y Pro Max montarán una variante A19 Pro con más potencia gráfica. La memoria interna alcanzará hasta 12 GB en estos modelos, a diferencia de las 8 GB en el iPhone 17.

Se tiene previsto que las reservas comenzarán el viernes 12 y el lanzamiento al mercado será el 19 de septiembre.

Con información de Ecuavisa.com.