Estos pueden ser etiquetados como jugadores franquicia en la NFL

EEUU.- El 21 de febrero comenzó el periodo designado para que los equipos de la NFL otorguen etiquetas de Jugador Franquicia, exclusiva y no exclusiva, y de Transición, la cual cierra hasta el 7 de marzo a las 4:00 pm hora de New York, por lo que deberán hacer las consideraciones necesarias para tomar las decisiones pertinentes.

Los 10 candidatos a recibir la etiqueta de Jugador Franquicia son: QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens; la telenovela contractual entre este jugador y el equipo de Baltimore será larga y sinuosa. El siguiente capítulo parece que inevitablemente será que los Ravens le den una etiqueta: por cuál optarán es el primero de los aspectos a seguir, aunque podríamos esperar que sea la Exclusiva de Jugador Franquicia, la cual impide que negocie con cualquier otro equipo y le garantizaría un salario alrededor de los 45.2 millones de dólares en 2023.

En esta opción, la puerta está abierta para que otro equipo ofrezca a los Ravens un intercambio por su QB, siendo dos selecciones de primera ronda el precio mínimo que tendrían que pagar, el cual, en caso de darse esta situación, seguramente sería excedido fácilmente.

Asimismo, QB Daniel Jones, New York Giants; luego del tipo de temporada que tuvo en 2022 Jones está en una situación en la que puede valorarse mucho mejor que antes; sin embargo, no ha tenido más que ese buen año, por lo que los Giants tienen razones para no estar del todo confiado. Sin embargo, no tienen una mejor opción que él, sobre todo sabiendo que su front office y staff de coacheo pueden colocarlo en la mejor posición para ser exitoso construyendo un roster sólido y un esquema que maximice sus habilidades.

Con otras necesidades contractuales, específicamente el tema de Saquon Barkley, es posible que veamos una extensión de contrato por unos dos o tres años a un precio razonable.

Además QB Geno Smith, Seattle Seahawks; parece increíble, pero a menos de que el equipo quiera invertir su pick número 5 del siguiente Draft en su QB franquicia, Smith es la mejor opción para los Seahawks en este momento. Tras una temporada de resurgimiento en su carrera, ahora puede ofrecer a Seattle por lo menos una temporada de flexibilidad financiera sin hacerlos caer en la urgencia de buscar al siguiente jugador que se haga cargo de la ofensiva.

Será interesante seguir de forma paralela su situación con la de Daniel Jones, ya que podrían terminar recibiendo extensiones muy similares.

También, RB Tony Pollard, Dallas Cowboys; Ha sido el mejor corredor para los Cowboys por lo menos los últimos dos años; sin embargo, el contrato que le dieron a Ezekiel Elliott pesa demasiado, por lo que lo han tenido que usar más de lo que quisieran. Un par de factores son determinantes en este caso: por un lado, en el último partido de la temporada pasada sufrió una lesión que lo dejará fuera hasta las fechas cercanas al Draft. y por otra está lo que el equipo quiera hacer con Ezekiel Elliott y su monstruoso contrato.

Tal parece que la inversión cercana a los 10 millones que costaría la etiqueta de jugador franquicia para este jugador, es el camino más realista y seguro en el corto plazo. Utilizándola, por un lado, el equipo se aseguraría de comprobar que su recuperación esté al 100% y, por otro lado, tendría la flexibilidad financiera para balancear el contrato de Elliott por otro año ya sea manteniéndolo en el equipo o cortándolo y absorbiendo el dinero muerto.

Asi como RB Josh Jacobs, Las Vegas Raiders; Por lo menos un par de años hubo quien quiso desechar a Jacobs como una opción viable y en ambas ocasiones entregó muy buenos resultados superando toda expectativa. Dichas preconcepciones impactaron incluso en el equipo de los Raiders que decidieron no ejercer la opción de quinto año de contrato de novato, la cual habría costado alrededor de 8 MDD en 2023; ahora, en caso de decidirse por la etiqueta de Jugador Franquicia el costo será de unos dos millones más.

Aunado a RB Saquon Barkley, New York Giants; Esta es parte de la encrucijada para los Giants: otorgarle la etiqueta a Barkley o a Daniel Jones será uno de los principales retos para este front office. En la temporada 2022, el corredor se mostró como la promesa que era al ser un prospecto egresado de Penn State en 2018; sin embargo, estos momentos brillantes han sido contados debido a constantes lesiones, por lo que el equipo podría mostrar reservas para otorgarle un contrato duradero.

Para firmar una extensión, Barkley estaría buscando un valor aproximado de 12 MDD por temporada, por lo que el costo de 10 millones de la etiqueta de jugador franquicia podría ser un buen punto medio entre su expectativa y lo que el equipo esté dispuesto a dar.

El darle la etiqueta a uno implicará que al otro le entregarán una extensión de contrato multianual o lo dejarán cruzar la puerta de salida.

Asi como, TE Evan Engram, Jacksonville Jaguars; un caso interesantísimo. El offseason pasado Engram firmó en la Agencia Libre con Jacksonville un contrato por un año y 9 millones; eso que se considera un contrato de prueba. El resultado fue de lo más favorable para ambas partes, ya que los Jaguars obtuvieron a su tercer mejor receptor en términos de yardas y touchdowns, mientras que Engram incrementó su valor en el mercado. Ahora el equipo buscará construir sobre el éxito de 2022 dando continuidad a sus elementos y uno de los movimientos necesarios será retener a su TE.

Jugar con la etiqueta de Jugador Franquicia implicaría un costo de unos 11.3 millones de dólares en 2023, un monto elevado considerando que seguramente podrían otorgarle una extensión que esté por encima de los 9 millones del año pasado, pero por debajo del costo de la etiqueta.

También, S Chauncey Gardner-Johnson, Philadelphia Eagles; la situación de este jugador es interesante, ya que en el offseason pasado fue intercambiado desde los Saints con un año restante en su contrato de novato, por lo que los Eagles sabían que tras la temporada 2022 tendrían que tomar la decisión de qué hacer con él.

Su producción en el campo fue esplendorosa este año registrando el número más alto de intercepciones de la liga con 6, por lo que su valor en el mercado subió instantáneamente. El costo de 14.4 millones de la franchise tag para la temporada 2023 podría incluso ser una ganga con respecto a lo que otros equipos podrían ofrecerle en la Agencia Libre, cantidad que podría rondar el promedio de 16 millones por temporada.

Con pocas probabilidades de recibir la etiqueta de Jugador Franquicia, se encuentra, OT Orlando Brown, Kansas City Chiefs; este sería el segundo año consecutivo en el que Brown recibiría la etiqueta, y para un equipo contendiente, que año con año está contra el tope salarial, esto es menos que ideal. No obstante, Brown sigue sin tener un desempeño que lo convierta en el tackle de 24 millones al año que desea ser. En caso de otorgarle un segundo tag, los Chiefs estarían absorbiendo un costo de 19.9 millones de dólares en 2023, lo que totalizaría su costo a 36.5 millones a lo largo de 2022 y 2023, dando un promedio de menos de 18 MDD, un valor mucho más realista.

Usar la etiqueta, mientras se negocia una extensión de contrato más conveniente para el equipo o encuentran opciones para reemplazarlo, podría ser viable.

Asi como, DT Da’Ron Payne, Washington Commanders; este es un caso difícil, ya que Payne por fin mostró un buen nivel de juego en el último año de su contrato de novato, pero el mercado ha otorgado ya otros contratos jugosos en la defensiva y que disparan el valor de este jugador.

Los tremendos acuerdos con Aaron Donald, DeForest Buckner, Leonard Williams, Chris Jones y a su compañero en Washington Jonathan Allen, hacen que el costo de la etiqueta de Jugador Franquicia sea de casi 19 millones de dólares.

El roster del equipo parece necesitar de varios otros ajustes, por lo que la etiqueta es la única vía que parece posible para retenerlo, aunque aun así luce remota.

*Con información de Primero y Diez