Estos modelos de IPhone tienen conexión satelital

Ciudad de México.-Recientemente, hemos publicado varias noticias de personas que han salvado su vida gracias a la función de llamadas y mensajes por satélite de los iPhone, las cuales son muy interesantes, gratuitas (por el momento) y que no requieren cobertura para poder realizarlas.

En el día de hoy veremos qué es, cómo funciona, y, sobre todo, en qué modelos de iPhone y países está disponible, para que, si cumples estos requisitos, puedas probarla si lo deseas en este momento, aunque solo servirá para enviar mensajes a emergencias, no para llamar directamente, como veremos luego.

¿Qué es la conexión por satélite del iPhone?

La conexión satelital permite que el iPhone se comunique con satélites de órbita terrestre baja cuando no hay cobertura móvil ni Wi-Fi disponible. No se trata de una conexión para navegar por Internet o hacer llamadas normales, sino de una vía de emergencia que permite enviar mensajes de auxilio a los servicios de emergencia o a un contacto. Recuerda que necesitas conexión con satélites, es decir, es ideal para una excursión por la montaña, donde no hay cobertura de telefonía, pero sí vista limpia hacia el cielo, que es donde se encuentran los satélites. Dentro de una cueva no podrás conectarte.

Satélite en el espacio

¿Para qué sirve esta función?

Principalmente, la función de satélite está pensada para situaciones de emergencia. Por ejemplo, si sufres un accidente en la montaña, en mitad del desierto o en una carretera sin cobertura, puedes usar el iPhone para enviar tu ubicación y un mensaje básico a emergencias o a tus familiares, aunque no tengas señal.

Además de contactar con emergencias, Apple añadió la posibilidad de compartir tu ubicación vía satélite a través de la app Buscar, ideal para senderistas o personas que se desplacen por zonas remotas y no sean capaces de decir, de forma precisa, el lugar en el que se encuentran.

¿Qué modelos de iPhone tienen conexión satelital?

La función debutó con el iPhone 14 y ha estado disponible en todos los modelos posteriores. Es decir, estos modelos son compatibles:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Se espera, lógicamente, que también funcione en los iPhone 17 y posteriores.

La función requiere de un hardware específico, por lo que modelos anteriores no pueden ni podrán actualizarse para usarla.

¿En qué países está disponible?

Apple ha ido agregando, poco a poco, países a esta lista. Actualmente, la conexión satelital del iPhone está disponible en los siguientes países, aunque podrían incorporarse más dentro de poco:

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Francia

Alemania

Irlanda

Italia

Australia

Nueva Zelanda

Portugal

Austria

Países Bajos

Bélgica

España (confirmado desde 2024)

Es importante destacar que la función solo está activa cuando el iPhone se encuentra físicamente en un país compatible. Si viajas a una región donde no está habilitada, no funcionará, por lo que no depende de donde lo compres, sino donde estés.

Búsqueda de satélite en un iPhone

¿Es gratis o hay que pagar?

Aunque Apple anunció que esta función estaría disponible solamente por los 2 primeros años desde la compra y activación del iPhone, todavía no se ha pronunciado en precios o qué ocurrirá en un futuro cercano, por lo que no podemos garantizar nada, y aunque su intención es que sea de pago, por ahora no lo es.

¿Cómo se usa en caso de emergencia?

Si no tienes cobertura, al intentar llamar al 112 o al 911, el iPhone te ofrecerá la opción de usar la Emergencia vía satélite. El dispositivo te guiará paso a paso para apuntar al satélite correcto moviendo el teléfono. Luego responderás a un cuestionario rápido (tipo de emergencia, ubicación, si hay heridos, etc.), y se enviará un mensaje comprimido para agilizar la transmisión. Es decir, si quieres probarlo, solo te queda retirar la SIM o ponerlo en modo avión, ya que, si tienes cobertura, no te mostrará esta opción.

¿Merece la pena?

Dependerá del precio que Apple le ponga al servicio, pero puede ser muy interesante, dependiendo de tus necesidades y rutinas. Incluso en el apagón sufrido en España este 2025, muchas personas, sin cobertura, lograron hablar con los servicios de emergencia gracias a esta función, por lo que no solo hay que pensar si somos montañistas o no, sino que puede haber muchas situaciones donde nos merezca la pena.

¿Puedo hacer llamadas?

La respuesta es clara, no, las llamadas por satélite es algo en pruebas que, pese a que funciona en países como Estados Unidos, todavía está en fase beta, y no es algo que tengamos en España (y que tardaremos en ver), por lo que esta función vía satélite solo permite enviar mensajes, al menos por ahora, y tendrás que tener esperanza en que sea suficiente, ya que no podrás hablar, por voz, con nadie.

Con información de Manzana Mordida