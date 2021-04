Estos iPhone ya no actualizarán su iOS

Redacción

Por desgracia, las actualizaciones de iOS para iPhone no son eternas. Es cierto que tienen una vida útil de software más larga que la inmensa mayoría de teléfonos Android, pero llega un punto en el que ya no reciben más soporte y esto sucede normalmente cuando hace años que se lanzaron y que por supuesto no están ya a la venta. La lista va engordando año a año y son ya varios los dispositivos de Apple que se han quedado obsoletos por software, aunque muchos de ellos se pueden seguir reparando.

Los iPhone que ya no tienen actualizaciones

Actualmente el listado de iPhone que ya no se actualizan es el siguiente, aunque solo algunos han sido declarados «vintage», lo cual significa que la propia Apple ya ni siquiera los repara por falta de piezas originales:

iPhone (original) (no reparable)

iPhone 3G (no reparable)

iPhone 3GS (no reparable)

iPhone 4 (no reparable)

iPhone 5 (no reparable)

iPhone 5c (no reparable)

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Cabe destacar que cuando se habla de estos teléfonos no se hace distinción en que lugar fueron comprados, ni en sus capacidades ni colores, considerando iguales ante las actualizaciones a cualquier tipo de dispositivo.

Existe una excepción por la que si actualizarían

De los anteriores teléfonos, hay algunos que si que han recibido alguna actualización de iOS reciente, aunque parezca sorprendente. Es el caso de los iPhone 5s, 6 y 6 Plus, los cuales recibieron iOS 12.5.2 recientemente corrigiendo un problema de seguridad y adaptándolos a las últimas herramientas de rastreo del COVID-19. No existe ninguna obligación por parte de Apple y ni siquiera suele ser habitual, pero es perfectamente factible que se den estas situaciones. Eso sí, las actualizaciones que reciben esos iPhone son siempre correlativas a las últimas que obtuvieron. Es decir, que un iPhone que se ha quedado en iOS 12.5.2 podrá recibir iOS 12.5.3, pero nunca ninguna versión que sea iOS 13, iOS 14 o cualquier otra posterior.

¿Cuáles se quedarán fuera de iOS 15?

Aún faltan un par de meses para que se de a conocer iOS 15 en la WWDC 2021 de Apple, sin embargo ya hay rumores en torno a los iPhone que serán compatible con dicha versión. Actualmente con iOS 14 lo son los iPhone 6s y posteriores, incluyendo el iPhone SE de primera generación. Pues precisamente estos teléfonos serían los que se quedarían fuera, teniendo la línea de corte en los iPhone 7 y posteriores.

Por tanto, aunque insistimos en recalcar que todavía no es oficial, si tienes un iPhone 6s, 6s Plus o SE (1ª gen.) deberías ir haciéndote a la idea de que iOS 14 podría ser su última gran actualización. Si quieres seguir disfrutando de las novedades de software tendrás que hacerte con un iPhone más nuevo que estos, aunque si decides quedártelo seguirás recibiendo soporte técnico durante años, además de un funcionamiento que en ningún caso debería ser malo. Apple optimiza al máximo cada versión de software a sus equipos compatibles, por lo que en iOS 14 seguirían siendo funcionales. No obstante siempre puedes explorar alguna que otra vía para instalar versiones antiguas de iOS.

Con información de La Manzana Mordida