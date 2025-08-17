Esto son los motivos que detienen a Cruz Azul para construir su estadio

Ciudad de México.- Los altos directivos de Cruz Azul esperan recibir el visto bueno por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y, finalmente, puedan contar con su propio estadio.

Víctor Velázquez, presidente de la Máquina Celeste, declaró que junto con autoridades de la Ciudad de México han revisado diferentes predios. Pero no han encontrado un lugar que cumpla con las condiciones de vialidad, impacto vecinal y uso de suelo.

“Estamos a la espera de que nos digan: ‘Va, en este’. Necesitamos mucho el apoyo del gobierno de la ciudad y eso es lo que nos está deteniendo”, declaró Velázquez a la cadena FOX Sports.

El alto mando celeste insistió que el proyecto de un estadio para Cruz Azul no se ha descartado, manejando un aforo con capacidad de 35 mil hasta 42 mil asistentes.

Entre las opciones que se han analizado están zonas en Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco y el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. También ha surgido la posibilidad de usar terrenos en la Refinería 18 de Marzo.

El plan no contempla solo un estadio de fútbol. La idea es desarrollar un complejo integral con:

Centro comercial, Hotel, áreas deportivas y de entretenimiento, estacionamientos y accesos optimizados para transporte público.

