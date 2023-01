Esto puedes hacer para salir a flote en la cuesta de enero

 Sana tus finanzas lo más pronto posible.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

(CONDUSEF) te da las siguientes recomendaciones para sanar tus finanzas, si es que te

excediste en los gastos de diciembre y ahora estás atravesando por la famosa “Cuesta de

Enero”.

 Haz tu presupuesto con lo que te resta de dinero. Tus metas y deudas ahora son

distintas. Revisa todos los pagos que deberás hacer de manera inevitable y dales

prioridad. Liquida primero las deudas que tengan una mayor tasa de interés.

 Planea gastos semanales. Compra todo lo que necesites para la semana, haz un

presupuesto y no te salgas de él.

 Pasada la emergencia define tus metas. Que la finalidad principal sea deshacerte de

las deudas. Si hiciste compras a meses, asegúrate de cumplir ese pago para que no te

genere intereses. De igual forma, si solicitaste un préstamo, aparta siempre una

cantidad para pagarlo.

 Siempre paga más del mínimo. Hacer lo contrario solo alarga tu deuda y los intereses

irán aumentando. En tus créditos paga siempre un poco más del mínimo, para acortar

el tiempo de pago.

 Haz que toda la familia participe. Hasta los más pequeños pueden contribuir al

ahorro familiar desconectando los aparatos eléctricos y apagando las luces cuando no

se ocupen. Hagan uso del reciclaje y otros métodos para evitar algunos gastos. Con el

dinero ahorrado pueden liquidar más rápido las deudas que se adquirieron.

 Evita gastos innecesarios. No adquieras más deudas. Las rebajas pueden ser

tentadoras, pero mejor ahorra ese dinero para pagos y si crees que puedes hacerlo,

recorta tu presupuesto. Evita compras que te impiden salir más rápido de este bache.

 Solicitar préstamos debe ser la última opción. Se prevé que la cuesta de enero de

2023 pueda tener una pendiente más pronunciada que en otros años, debido a los

altos índices de inflación y al alza en las tasas de interés. Por ello, de preferencia no te

endeudes. Sin embargo, si es inevitable y vas a solicitar un préstamo, procura hacerlo

a tasa fija y también ten cuidado con personas o empresas que te ofrezcan créditos

exprés o te pidan dinero para otorgarte el crédito, porque puede tratarse de un fraude

y eso complicará más tu situación. Acude a una institución confiable; puedes verificarla en el SIPRES de la CONDUSEF:

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp