Esto pide el novio de Karely Ruiz para actuar en Hollywood

Redacción

El famoso rapero mexicano, Santa Fe Klan confirmó que volvería a ser parte de la banda sonora de una importante película de Hollywood, pues hace un par de meses interpretó una canción para la película Black Panther: Wakanda Forever, y en esta ocasión lo haría en la exitosa saga de Rápidos y Furiosos.

Fue durante el programa Desde el cerro de la silla con Franco Escamilla en donde Ángel Quezada platicó de su experiencia formando parte de estos proyectos en la industria cinematográfica. El rapero resalta que se sintió usado, pues nunca logró escuchar su participación en la cinta de Marvel y espera que esta vez no suceda lo mismo con la producción de Universal.

Tras abrirse paso por Hollywood, el rapero reveló que ha recibido ofertas para actuar en alguna película, sin embargo, no dio a conocer nombres de quiénes o a qué producciones, pero menciona que tiene una única condición para aceptar debutar como actor.

“Me decías como si algún día quisiera actuar o como que se meten a mi vida y han de decir: ‘este morro pudiera actuar’, porque pues todo es real. Entonces son las puertas que se me abrieron, porque mi vida les ha gustado a varia gente y yo pudiera grabar y estoy dispuesto, me gusta y me gusta la acción y si quieren que grabe algún día algo, pues grabó la realidad”, explicó Santa Fe Klan.

El joven intérprete de canciones como Mar y Tierra, Debo entender, Así soy, mencionó que la única forma en la que debutará en la pantalla grande sería dando vida a un personaje con su misma personalidad o siendo él mismo.

“Este es el estilo para lo que ocupen, un vato de barrio. Si me animaría a salir en una película pero donde yo soy yo, si salgo en mi realidad, así sí”, añadió

Con información de Milenio Noticias