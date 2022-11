Esto pasará si no cuidas las horquillas de tu bicicleta

Marca

Sucede a menudo: alguien que sale de forma habitual con su bicicleta de montaña nota de repente un comportamiento extraño de la horquilla. Puede ser que la sensación sea la de que algo ando suelto dentro de sus barras. O bien que el bloqueo ya no funcione, o lo haga solo de forma parcial.

Rebusca en la memoria, volviendo al momento preciso en que fue a ver la bicicleta a la tienda y finalmente se la llevó. Le hablaron de muchas cosas, sobre todo del uso para el que estaba recomendado y de la calidad de los componentes. Pero nada le advirtieron sobre si la horquilla (como el amortiguador central) tiene unas horas de uso y por tanto habría que haberle hecho un mantenimiento periódico.

Entra entonces el ‘sudor frío’, las preocupaciones… Las horquillas son elementos cada día más ligeros, más precisos, pero también más delicados y más caros. Y la realidad es que muchos ciclistas de montaña (no profesionales ni habituales en competición) ni siquiera saben que este mantenimiento no solo es conveniente, sino imprescindible.

Para investigar sobre el tema nos hemos puesto primero en contacto con Másquebici, una empresa de Barcelona que se ocupa tanto de la mecánica de la bicicleta como de ofrecer servicios en carrera. Pero desde allí, y tratándose de este tema en concreto, nos han recomendado que contactemos con MTN Lab, en la madrileña población de Cercedilla.

En esta localidad, Javier Guerrero lleva 25 años dedicado de forma exclusiva al mantenimiento de horquillas y amortiguadores de bicicleta. Y es tal la confianza que parece haberse ganado en el sector que distintos campeones de España (sobre todo de Enduro y Descenso) e incluso algún participante de la Copa del Mundo le confían sus bicicletas para que cuide y afine las suspensiones al máximo.

Hemos acudido a su centro para comprender mejor este elemento tan importante que muchos ciclistas descuidan. Allí parece que se trabaja despacio, sin estrés, con mimo. Y Javier nos concede un rato de su tiempo para comenzar explicándonos que la horquilla “no es el elemento más complejo de mantener en una bicicleta”, porque este ‘honor’ se lo lleva el amortiguador, “pero sí es el segundo elemento más complejo.

Solo uno de los cartuchos contiene aceite

Básicamente, según nos explica, una horquilla se compone de dos barras. En una se encuentran “unos casquillos de fricción y una parte que llamamos damping, que en el 99% de los casos es de aire y en un 1% lleva un muelle, y que sirve para dar dureza al hundimiento”. Y en la otra, “un cartucho hidráulico que da control a presión y rebote y que hace que la horquilla no comprima y descomprima sin control, además de que permite dar bloqueo”.

Según Javier, aproximadamente el 70% de la gente le lleva la bicicleta con el plazo de mantenimiento de la horquilla ya superado. “A veces esto es así por desconocimiento, porque en muchas tiendas te venden la bici y pueden llegar incluso a decirte que hasta que la suspensión no falle no hace falta mantenimiento. Pero también influye que estemos o no en una situación de crisis. El que se puede permitir los entre 80 y 130 euros que cuesta llevar una horquilla en perfectas condiciones lo hace, pero hay gente que siempre apura demasiado, por lo que descubrimos desgastes internos”.

No duda en comparar la situación con lo que puede pasar con el aceite del motor de nuestros coches: “los aceites del sistema hidráulico y los lubricantes pierden sus propiedades con el tiempo, y materiales como el aluminio comienzan a desgastarse cuando hay un exceso de horas de funcionamiento.

200 horas de uso como máximo

¿Y cuál es ese límite de horas de mantenimiento?, nos preguntamos. Como asegura Javier, suele ser de “entre 150 y 200 horas de uso. Eso es lo que recomienda el fabricante. Puede que la cifra sea algo conservadora, pero es la única forma que tienen de asegurarse de que en las peores condiciones posibles de barro, polvo, agua y mucha carga de trabajo la horquilla seguirá estando en buen estado”.

Aun así, reconoce que “hay ciclistas que nos traen la bicicleta porque quieren recuperar la mejor sensación de suavidad, aunque no les toque todavía el mantenimiento. Nuestro objetivo es dejarlas lo más finas y suaves para quitarle fatiga al corredor. Y si nos traes una bicicleta sin estrenar, le desmontamos la horquilla, la engrasamos bien y dejamos todo bien alineado y ajustado al peso del ciclista, es posible que el rendimiento sea mejor incluso que cuando salió de fábrica”.

Suciedad, el gran enemigo

A la pregunta de si hay otros factores que aceleren su deterioro, responde que “la suciedad, montar con mucho polvo y barro, es siempre un problema añadido. Y también lo es lavar la horquilla con agua a presión dando de cerca a los retenes, porque entonces entra agua y el agua y el aceite ya se sabe que hacen mala mezcla”.

Pero también tenemos la duda de si una suspensión bloqueada se desgasta más que una que no lo está. “Es cierto que si está bloqueada sufre más, pero sobre todo cuando una horquilla puede romperse es cuando se ha dejado el bloqueo activado en una bajada. Ahí lo que sucede es que estás obligando a que el aceite pase por un orificio pequeño y a mucha velocidad, lo que hace que se caliente mucho y acelera en gran medida la pérdida de prestaciones del aceite”, añade.

Si tomamos estas precauciones, y por supuesto si llevamos un mantenimiento adecuado cambiando juntas tóricas, retenes y aceites, Javier asegura que “una suspensión puede ser para toda la vida”.

Pero en esto resulta también muy importante la forma que tengamos de limpiarla y engrasarla. A este respecto argumenta que “la suciedad se quita con un trapo y agua o alcohol isopropílico. A una suspensión en principio no se le debe de aplicar ningún producto, solo mantenerlo limpio. Ahora bien, con el paso del tiempo se pueden echar aceites específicos para lubricar la suspensión, pero nada de echar lo primero que tengas por casa ni aceites de silicona. Una vez hecha la limpieza, se secan las barras, se aplica el producto, se hace funcionar varias veces y se deja así hasta el día que salimos a rodar”.