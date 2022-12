Esto jamás debe estar en un cajón de la cocina 

Redacción

Los cajones de la cocina son indispensables para mantener un orden dentro de casa, sin embargo, no todos los objetos deben guardarse ahí. Por eso, se recomienda evitar tener estos 5 artículos en tus cajones de cocina:

Ropa de cama

A la hora de la comida es normal utilizar servilletas de tela, sobre todo en las cenas especiales, pero no por eso deben de estar expuestas junto con los cubiertos o electrodomésticos. Te recomendamos mover todas las telas que tengas en los cajones de la cocina al estante de la ropa, de preferencia en la parte más alta para evitar que se ensucien con algún líquido, así siempre que las necesites podrás disponer fácilmente.

Envases de comida abierto

El cajón de la alacena no es precisamente el mejor lugar para almacenar comida, mucho menos si el envase está abierto. No es una buena idea destinar los cajones para comida y no para cristalería o utensilios, ya que además de que no van ahí solamente acumularán espacio. Si se trata de especias, harina o algún condimento es mejor ponerlo en la estantería para que sea más accesible al momento de cocinar. Por otro lado, almacenar comida en los cajones podría hacer que te olvides que está ahí y olvidarla incluso por meses hasta que ya haya caducado.

Electrodomésticos que no se usan

Seguramente tienes más de un electrodoméstico olvidado en el cajón de la cocina, los cuáles la mayoría de los casos no se han utilizado incluso desde hace año, ocupando espacio que puede ser destinado a otros objetos. Si consideras que ya no les darás uso, entonces es momento de venderlos o donarlos para deshacerte de ellos de una vez por todas. Evita acumular cuando puedes aprovechar los cajones de otras maneras.

Electrodomésticos utilizados a diario

Si bien los cajones de la alacena son destinados para almacenar cubiertos e instrumentos de cocina, hay algunas excepciones para agilizar el proceso al momento de cocinar. Selecciona los cubiertos, espátulas e instrumentos de cocina que necesites diariamente y separarlos a una sección sobre el mostrador para que sea mucho más sencillo alcanzarlos.

Bandejas para servir

Por últimos, las bandejas para servir comida, estas son muy necesarias cuando hay una comida especial y hay mucha comida por servir, pues su gran tamaño permite contener una gran cantidad de alimento, desgraciadamente por esta misma razón es por lo que necesitan demasiado espacio entre los cajones de la alacena, por lo que lo más recomendable es almacenar en otro lugar donde su gran tamaño no estorbe, un buen candidato a esto podría ser el espacio libre sobre el refrigerador.