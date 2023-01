Esto hace heinz para que los restaurantes usen sus productos

Redacción

Ciudad de México.-Heinz ha hecho un importante trabajo en el mercado, ya que probablemente es la marca de catsup y aderezos más reconocida y elegida por la gente; sin embargo, a pesar de eso, la compañía ha ideado una estrategia creativa para que sea el producto primordialmente usado en los restaurantes, pues en Estados Unidos se ha lanzado una campaña llamada “Tip for Heinz” que se traduce a una “propina para Heinz“, a través de esta campaña la marca anima a los consumidores a dejar un dólar para comprar sus productos en los restaurantes donde no la sirven.

La Catsup es un producto que se usa frecuentemente para mejorar el sabor de ciertos alimentos, se usa principalmente en la comida rápida como son las papas a la francesa, hamburguesas, hot dogs, etcétera.

Este producto es lo suficientemente rentable ya que se usa frecuentemente y es del gusto tanto de niños como de adultos, además los insumos que se usan para producirlo es realmente bajo, pues prácticamente lo esencial es el tomate.

La competencia principal de Heinz es La Costeña y posiblemente Clemente Jacques, aunque se debe tener en cuenta que la decisión final del consumidor depende de varios factores para hacer su elección, si bien, hay muchas personas que eligen su marca favorita en el mercado, no obstante también hay quienes eligen la que tiene el precio más bajo y esto depende mucho del lugar en donde se venda, aunque Heinz suele ser el producto que tiene el costo más elevado. En la plataforma de Amazon, Heinz es la marca más vendida, en todas sus presentaciones, incluso en las bolsitas pequeñas. En México, la marca Del monte, también ha liderado, ya que la marca se encargó de crear una estrategia especialmente pensada en los niños, pues era común ver al personaje de este producto que se caracterizaba por ser un perico.

Asimismo, también ha sido muy famoso el comercial de la Costeña en donde Alex Syntek canta la divertida canción, ¡Quítale lo aburrido! incluso hace no mucho volvió a promocionar la marca con la característica canción.

La estrategia de Heinz para que los restaurantes usen su marca

Heinz ha creado una novedosa campaña para impulsar aún más su marca, pues su objetivo es que en los restaurantes se usen los aderezos Heinz, la propuesta es animar a que los consumidores que comieran en un restaurante en el que no sirvieran la marca, dejaran un dólar de propina que sería destinado para adquirir productos Heinz, esta propuesta fue creada por la agencia Mischief At No Fixed Adress.

La mecánica básicamente consiste en que las personas que dejaran la propina para Heinz tomaran una foto de la cuenta con una anotación y posteriormente la publicaran en las redes sociales como Instagram y TikTok , para esto se creó la etiqueta #TipForHeinz.

La campaña “Tip for Heinz” se promocionó por una activación que se llevo a cabo en Nueva York y Chicago, además también se ha dado a conocer esto por distintas redes sociales como Instagram y TikTok.

Además también se grabó un spot sobre esto, que fue publicado en YouTube, además de acuerdo con un estudio realizado por Heinz, el 77 por ciento de la gente prefiere esta marca de aderezos.

Con esta acción, probablemente los aderezos de Heinz serán algo esencial en los restaurantes.

Con información de Merca 2