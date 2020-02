“Esto es para mis hijos”: Brad Pitt se lleva el Oscar al mejor actor

Redacción

Los Ángeles.- Brad Pitt fue reconocido como el Mejor actor de reparto en los Premios Oscar por su personaje en la cinta Once Upon A Time In Hollywood.

El intérprete de ‘Cliff Booth’ en la cinta de Quentin Tarantino ya había ganado la misma categoría en los Globos de Oro, SAG Award y en los Premios BAFTA.

En su discurso de aceptación, Pitt conmovió a sus colegas y demás público por dedicar el premio a sus hijos.

“Esto es para mis hijos”, finalizó el actor sus palabras.

Con información de Tribuna