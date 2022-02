Esto es lo que debes saber sobre la modalidad Downhill en ciclismo

Redacción

Seguramente has escuchado el término downhill y lo primero que se te viene a la cabeza es una persona equipada hasta los dientes como si fuera conductor de Formula 1 o algo parecido con una bici enorme.

Pero aunque puede el significado parecer muy genérico; no solo es decender con bicicleta, ¡es mucho más! Por ello en este artículo vamos a ver las características de la modalidad downhill.

Qué es el downhill DH

Implica descender por la montaña en bicicleta en el menor tiempo posible. Si tuviéramos que definir con dos palabras el DH sería: agresividad y velocidad.

Los que lo practican son subidos por camionetas a alguna zona de alta montaña, directamente al inicio del marcaje de la pista. Si esta pista se encuentra en un Bikepark posiblemente el modo de subir al ciclista sea mediante góndolas. Muchos de estos parques son centros de ski durante el invierno.

Como ya lo mencionamos, un objetivo en el downhill es descender lo más rápido posible. La pista presenta cierto tipo de complicaciones técnicas hechas por el humano como rampas, drops, peraltes y por dificultades que la misma montaña tiene. Es considerada una de las modalidades más extremas y arriesgadas del ciclismo de montaña.

El downhill es la segunda modalidad más conocida del MTB y al igual que el XC tiene muchos seguidores a nivel mundial. Esta modalidad también forma parte del ciclismo de montaña competitivo, llevándose a cabo carreras en todas partes del mundo.

Además, la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo se encuentran avaladas por la UCI. Para poder obtener un lugar para participar en estas competencias tan representativas; es necesario acumular puntos al quedar como ganador en seriales o copas reconocidas por esta organización. Existen copas nacionales alrededor del mundo y, en casos como Latinoamérica, en competencias de juegos panamericanos. A pesar de esto, el downhill no forma parte de los juegos olímpicos.

Características del terreno en el Downhill

El terreno donde generalmente se practica es una montaña con una sinuosa inclinación. Las pistas se marcan en alta montaña entre bosques, así como en cerros, desfiladeros, incluso en locaciones urbanas.

El terreno se presenta en un porcentaje combinado de obstáculos naturales como lo son rockgardens (jardines de piedra) raíces, vueltas marcadas, «descolgones», así como de obstáculos realizados por el hombre como lo son rampas, mesas, puentes entre otras cosas. Las distancias entre una rampa y su recibidor son grandes, teniendo entre 1.5 metros hasta 10 metros de separación en algunos casos.

En muchas pistas encontramos un camino “fácil” que se le conoce como Chicken way y es para evitar pasar por los grandes brincos o zonas demasiado complicadas. Así, los riders principiantes puedan pasar por la zona en su mayoría rodeando el obstáculo. La gran diferencia del terreno de DH con un XC es que este no se puede subir pedaleando o al menos no está diseñado para ello.

Distancias de las pistas de DH

Las pistas de downhill tienen distancias cortas. Estás varían entre 2.5km hasta 5km. Como son terrenos en su mayoría de alta montaña cuentan con un gran desnivel dependiendo de la zona. Las pistas si son rectas podrían incluso ser más cortas, por ello y por protección al terreno se hacen con curvas logrando alargar la pista.

Características de la bicicleta de Downhill

La bicicleta de downhill es de doble suspensión (delantera y trasera) y los cuadros tienen una estructura más resistente que el de otras bicis. La mayoría suelen ser de aluminio y los competidores profesionales generalmente usan de carbono. Estas bicicletas son específicas para el descenso, por lo tanto no se recomiendan para otras modalidades, a excepción del Free Ride.

La geometría de la una bicicleta de DH también está diseñada para descender. Por ello presentan un ángulo distinto, con el cual se puede dominar los grandes desniveles que la montaña marca. Para frenar se recomiendan frenos de disco hidráulicos de 4 pistones.

El manillar o manubrio debe ser largo y puede ser de altura media o de doble altura. Estos manillares ofrecen al ciclista una posición más agresiva para el descenso, permitiendo al ciclista sacar los codos para dominar mejor las zonas técnicas y la pendiente negativa.

Las suspensiones de la bicicleta de DH son de 200mm de recorrido tanto delantera como trasera. En la actualidad el rodado más usado es el 27.5 pulgadas, aunque es posible encontrar bicicletas con rodado 29″ y algunas con el clásico rodado de 26″. Las llantas son muy anchas, entre 2.3″ y 3.4″ con un taqueado grande y muchas veces abierto para poder desalojar la tierra o lodo acumulado fácilmente.

El sillín se mantiene todo el tiempo abajo, ya que al ser una bicicleta de descenso el rider no se sienta a pedalear. Tenerlo abajo también brinda libertad de movimiento para equilibrar y controlar la bicicleta con mayor facilidad.

Equipo para el downhill

Al ser una modalidad considerada como extrema por alcanzar velocidades superiores a los 50km/h en el descenso, el equipo de protección es más específico.

Se utiliza un casco integral o fullface, su peso varía entre los 600g a 1kg y su ventilación es cerrada pues solo sirven para el descenso.

El uniforme o ropa debe de ser de una tela resistente por aquello de las caídas constantes. Se utiliza short o pantalón, así como jersey holgado y muchas veces de manga larga.

Para mejor protección se utilizan rodilleras, coderas, muchas veces peto de pecho y espalda e incluso protector de cuello (neck brace). Los guantes generalmente tienen alguna protección en los nudillos para evitar golpes en esa zona. Sobre el casco se utilizan goggles deportivos.

Características del formato de competencia del downhill

En una competencia de downhill se utiliza una pista desde una zona alta y la meta en zona baja. La salida del descenso empieza en la parte alta de la montaña. Como ya se mencionó los competidores son subidos hasta este punto.

Antes de que empiece la competencia se dan de dos a tres días o incluso una semana, para conocer el trayecto. Los pilotos deben de aprenderse la pista, saber en qué parte está cada obstáculo y escoger la mejor forma de pasar por ellos. En las competencias mundiales, primero se camina la pista sin bicicleta y uno o dos días antes comienza la práctica. El tiempo para practicar se determina por categoría, dando prioridad a la categoría Elite o Pro.

Durante la competencia hay dos momentos importantes: La clasificatoria y la final. En la clasificatoria, cada piloto desciende lo más rápido posible para poder alcanzar un lugar en la final y para acumular puntos. Depende de la cantidad de competidores, pero solo pasa cierto número de riders. En el descenso final, deben bajar incluso más rápido que en la clasificatoria, sin cometer ningún error, ya que en caso de cometer alguno se pierde mucho tiempo elemental.

Los corredores bajan individualmente con un minuto de diferencia a veces menos, para que en el circuito no se estorben. Una vez que te alcance un piloto este es el que lleva la preferencia. Es decir si tú te caes y escuchas que te grita el otro rider que viene atrás, tú debes de darle el paso o quitarte lo más pronto posible.

Mientras van bajando los corredores se establece un podium temporal llamado Hot Seat, donde se sientan los tres actuales ganadores conforme van cortando tiempos. La forma de organizar las bajadas de los competidores es a través de los tiempos de la clasificatoria, siendo los más lentos al principio y los más veloces al final.

El ganador de la competencia será el que menos tiempo haga. Si se está compitiendo un serial; tanto los puntos de la clasificatoria como los puntos de la corrida final se acumulan, colocándote en un ranking de los mejores competidores del DH, ya sea a nivel regional, estatal, nacional o mundial.

Competencias mundiales de DH

Dentro del mundo del downhill existen dos competencias mundiales; la Copa del Mundo (UCI Mountain Bike World Cup) y el Campeonato del Mundo (UCI Mountain Bike World Championships) y aunque suene parecido se obtienen dos ganadores.

En la copa del mundo se van sumando puntos de las diferentes carreras que conformaron el serial dando un ganador global. Al final de la temporada se realiza el Campeonato del Mundo.

El Campeonato del Mundo se conforma por una única carrera donde los riders representan a su país y es una competencia de todo o nada. Solo hay una oportunidad de ser el campeón mundial. Esta fecha es de las más emocionantes, ya que es una lucha de los titanes del mundo del downhill con tiempos finales de milésimas de segundos.

El ganador puede ser el que ganó la Copa del Mundo o incluso alguien que ni siquiera figuró en la Copa pero que en el Campeonato fue el más veloz. En esta carrera todo puede pasar.

Downhill urbano y downhill mixto

Este mismo formato de competencia se aplica en la versión urbana donde la competencia se desarrolla dentro de alguna ciudad. Siendo las más famosas: DownTaxco en México y CerroAbajo Valparaiso en Chile. Cabe mencionar que también existen las competencias de downhill mixtas, teniendo tantos obstáculos dentro del la montaña, así como en una zona urbana.

En la actualidad, el downhill está tomando mucho impulso a nivel global. La adrenalina que surge al bajar a altas velocidades por caminos sinuosos y la sensación competitiva sin rival junto a ti ofrecen una competición diferente.

Con información de Pedalia