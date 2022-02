Esto es lo que debes saber sobre el ciclismo de modalidad Trail

Redacción

El ciclismo de montaña puede ser relajante, ya que te da la posibilidad de conocer nuevos lugares, ir por caminos panorpamicos y senderos agradables. A esta rama se le conoce como Trail.

No es una rama competitiva, sino un estilo de vida o un deporte recreativo. Existen rutas para principiantes o personas que quieran rodar con calma, que fomentan la convivencia con otros ciclistas y con la naturaleza.

Generalmente estos caminos son planos, llanos, con algunas pendientes para quienes quieren subir un poco. También tienen bajadas por senderos más accidentados. Es decir, tiene de todo pero sin complicación.

La mayoría de las marcas de bicicletas tienen una versión para Trail. Su geometría es parecida a las bicicletas Cross Country, con un cuadro largo pero con un manubrio de doble altura para mayor comodidad en las bajadas. La mayoría son de gama media, con buenas prestaciones en sus componentes a un precio accesible para quien quiera empezar en el ciclismo de montaña.

Este tipo de bicis no están diseñadas para reducir el tiempo de la ruta, por lo que los fabricantes no se preocupan por su peso. Sin embargo, sí existen algunas con cuadros de carbono.

En algunos casos la llanta delantera es más ancha que la llanta trasera. Una ventaja de una bicicleta de Trail es que con un precio accesible podrás tener una bicicleta muy completa que te puede funcionar para Cross Country, All Mountain y Enduro.

Al ser una modalidad no competitiva no se necesitan elementos de seguridad especializados. Podrás usar el mismo casco que usarías para Cross Country o All Mountain. En cuanto a los guantes, podrás elegir entre unos cortos o largos. Podrías usar rodilleras pero no son comunes. En el Trail también hay caídas, pero al no generar las mismas velocidades que en otras disciplinas el riesgo es mucho menor.