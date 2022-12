Esto dijo un usuario de Android que se cambió al iPhone 14 Pro Max

Redacción

Un usuario de Reddit contó su experiencia al utilizar un iPhone 14 Pro Max, cuando había utilizaro dispositivos de Android por los últimos 10 años.

“Mi motivación para cambiar a un iPhone después de más de una década con teléfonos Android fue bastante sencilla. Estaba aburrido de Android”, dijo en primer lugar.

En líneas generales este usuario indica que sus primeras impresiones “fueron geniales”. Un dispositivo con una “sensación muy premium” e “increíblemente rápido”. Pero después pasó a destacar los puntos fuertes del iPhone 14 Pro Max:

El iPhone 14 Pro Max tiene la mejor pantalla del mercado, y eso es algo que este usuario ha notado rápidamente. Una pantalla que se ve realmente bien y que con ProMotion tiene una suavidad en las transiciones increíbles.

Algo que notan muchos usuarios de Android al probar un iPhone es que las aplicaciones están mejor diseñadas. Es como si el desarrollador las cuidara más a nivel estético. Pero también se valoran mucho las propias apps del sistema.

“La cámara es excelente. Es casi instantáneo de usar, las fotos se ven fantásticas, la edición es rápida y fácil, Pro Raw es una característica genial de la que soy demasiado inexperto para obtener ningún valor, pero aprecio de todos modos, el rendimiento con poca luz es increíblemente bueno, el vídeo en HDR es increíble, y el intercambio entre niveles de zoom también es extremadamente suave”, mencionó.

Pero no todo es bueno. Por ejemplo piensa que funciones como la Dynamic Island, iMessage o CarPlay tienen margen de mejora, aunque no sean puntos negativos. Sin embargo, hay otras funciones que no le han gustado del iPhone 14 Pro Max.

La personalización no ha sido el punto fuerte del iPhone nunca, por mucho que Apple haya abierto la mano en los últimos años con novedades como la nueva pantalla de bloqueo. Pero algo que ha irritado a este usuario es la dispositivos de las apps en la pantalla de inicio.

Algo que tampoco le ha gustado es la autocorrección del teclado del iPhone. Según indica, le falla constantemente y parece sugerir palabras de forma aleatoria que nada tienen que ver con la conversación.

Las notificaciones en iOS tienen su propio estilo y parece que a este usuario no le han gustado, especialmente echa de menos iconos en la barra de estado para que no se te olviden las notificaciones. Aunque en este caso, parece que necesita unas semanas más de adaptación.

Con información de iPadizate