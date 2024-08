Esto deben hacer los Steelers para revertir pronósticos negativos

Redacción

EU.-Dos semanas después de que la temporada de los Steelers terminara a raíz de una brutal tormenta de nieve en Buffalo, el presidente del equipo, Art Rooney II, no se anduvo con rodeos al abordar una sequía de playoffs que se remonta a 2016.

“Ya hemos tenido suficiente de esto”, dijo Rooney. “Es hora de conseguir algunas victorias [en los playoffs]. Es hora de dar los siguientes pasos”.

Siete meses después de que Rooney hablara, luego de una temporada baja como ninguna otra aquí, es justo preguntarse si los Steelers están realmente posicionados para obtener algunas victorias en los playoffs.

Plural.

Ray Fittipaldo y Gerry Dulac

Fuentes: El liniero ofensivo de los Steelers, Isaac Seumalo, estará fuera por un mes por una lesión en el pectoral

Si bien me gusta mucho de lo que hicieron, los nuevos mariscales de campo, la firma de Patrick Queen y la reelaboración de la secundaria son los aspectos más destacados, ciertamente no parece cambiar la forma en que se percibe a los Steelers.

Al observar esta semana una serie de proyecciones para 2024, incluidas DraftKings, CBS, USA Today, Athlon, The Athletic y ESPN, los totales de victorias abarcaron toda la gama, pasando de 6-11 (CBS) a 11-6 (Athlon). No estoy seguro de estar de acuerdo con ninguno de los dos, pero el promedio fue de 9-8.

Parece correcto.

Eso tampoco es progreso.

La mayoría de las proyecciones también tienen a los Steelers terminando tercero o cuarto en la AFC Norte, lo cual es difícil de discutir cuando miras a los Bengals y Ravens. Entonces, según las proyecciones, los Steelers tendrán la suerte de ganar más de 10 juegos y llegar a la postemporada.

Este también podría ser un buen momento para incluir cuánto odio las proyecciones.

Ciertamente no es nada en contra de FanGraphs o Baseball Prospectus, dos de mis favoritos cuando cubro béisbol, pero hay una cantidad absurda de cosas que suceden entre los entrenamientos de primavera y el final de la temporada regular.

Ray Fittipaldo

Los Steelers nombran a Russell Wilson como mariscal de campo titular para la Semana 1 contra los Falcons, poniendo fin a la batalla del campamento de entrenamiento de meses

Lo mismo aquí, donde ocurren las lesiones, el carrusel de la NFL gira y somos adictos a cada gramo de drama.

Esa línea de pensamiento me llevó por este camino: si los Steelers pueden hacer que sus proyecciones actuales no tengan sentido, cumpliendo así con los objetivos declarados de Rooney, ¿qué tiene que pasar? Aquí hay cuatro posibilidades que son bastante plausibles:

Russell Wilson hace retroceder el reloj

Aún así, es extraño que algunas personas encuentren fallas en este fichaje: un contrato de un año por el mínimo veterano. No hay ningún riesgo. Wilson también completó el 66.4% de sus pases mientras producía una proporción de touchdowns a intercepciones de 26 a 8 con los Broncos la temporada pasada.

Eso estaría bien aquí.

Es posible que Wilson podría ser mucho mejor en un lugar que, ya sabes, realmente lo quiere.

Una parte del juego de Wilson que sigue siendo de élite es su habilidad para batear en la pelota profunda; Pro Football Focus lo clasificó entre los 10 primeros en tasa de lanzamientos importantes y entre los cinco primeros cuando lanza profundo mientras está presionado.

Al mismo tiempo, los Steelers tienen un receptor de élite en el campo en George Pickens, así como un combo potencialmente excelente si la línea ofensiva puede darle a Wilson suficiente tiempo y los Steelers pueden correr el balón de manera efectiva.

Hablando del juego de correr…

Aquí hay otra forma en que los Steelers pueden recuperar terreno, gracias a su línea ofensiva rediseñada y el regreso de Najee Harris y Jaylen Warren.

Ha sido difícil de ver a lo largo de la pretemporada, con Troy Fautanu lesionado, Broderick Jones en el lugar equivocado de tackle y recuperándose de una lesión y Zach Frazier reemplazando a Nate Herbig a la mitad del camino.

Todavía no hemos visto a la unidad No. 1 junta, y es posible que no lo veamos hasta el inicio de la temporada.

Los Steelers terminaron en el puesto 13 en yardas terrestres totales (2,010) en 2023, y eso fue con mucho de Matt Canada. La esperanza es que Arthur Smith sea diferente. Si esa suposición resulta cierta, es otra forma razonable para que los Steelers superen sus proyecciones.

No te aprietes… o hacer

Obviamente, hay muchas incógnitas en lo que respecta a la ofensiva de Smith después de una pretemporada en la que mantuvo las cosas vainilla. La más importante podría ser una de las cosas favoritas del nuevo coordinador ofensivo: la regularidad con la que emplea a las alas cerradas.

Los Falcons lanzaron a sus alas cerradas el 34% de las veces en 2023, en comparación con el 19.2% en Pittsburgh. Kyle Pitts y Jonnu Smith se combinaron para 174 objetivos, atrapando 103 para 1,249 yardas y seis touchdowns, números que creo que son razonablemente repetibles aquí.

Apenas hemos visto a Pat Freiermuth. Darnell Washington ha estado mejor y más involucrado en el juego aéreo durante toda la pretemporada. MyCole Pruitt tiene experiencia con Smith y podría contribuir fácilmente en un papel de profundidad.

En resumen, Freiermuth estuvo infrautilizado y herido durante gran parte del año pasado. También ha habido un deseo obvio de darle el balón más durante todo el campamento. Lo que pasa es que todavía no lo hemos visto durante los partidos.

Es hora de chapotear

Cuando se trata de yardas permitidas, los Steelers (342.1, 12º) fueron respetables. Aunque no necesariamente se sintió de esta manera, fueron muy buenos cuando se trató de anotar defensa (19.1 puntos por juego permitidos, la sexta menor cantidad en la NFL).

Donde probablemente puedan superar las expectativas implica jugadas de salpicadura. Los Steelers terminaron con 63 capturas e intercepciones combinadas en 2023. Ocho equipos tuvieron más.

Considerando cómo los Steelers gastan su dinero, esa clasificación probablemente debería ser más alta, y creo que puede serlo.

El coordinador defensivo Teryl Austin admitió en junio que los Steelers probablemente usaron mal a Minkah Fitzpatrick, pidiéndole que hiciera demasiado. Los Steelers jugaron con Fitzpatrick más cerca de la línea de golpeo, y pareció interrumpir su trabajo previo haciendo jugadas de salpicadura en la secundaria.

El safety cuatro veces seleccionado al Pro Bowl tampoco estuvo saludable durante partes de la temporada. Después de acumular 19 intercepciones en sus primeros cinco años en la liga, Fitzpatrick no pudo interceptar un solo pase por primera vez en su carrera. Esperaría que eso cambien.

Un Cam Heyward saludable generará más cuando se trata de la presión al mariscal de campo. Nick Herbig ha tenido una pretemporada tremenda. Keeanu Benton parece estar listo para dar un paso importante en su segundo año, mientras que la incorporación de Queen, DeShon Elliott y Donte Jackson podría proporcionar una ventaja que ha sido invisible para los modelos de proyección hasta ahora.