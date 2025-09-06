Estiman que obras de hospital en Pabellón de Arteaga inicien en enero

Raúl Muñoz
Pabellón de Arteaga, Ags.- El arranque de las obras para concluir el nuevo hospital de traumatología en Pabellón de Arteaga está previsto para enero, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retomará el proyecto que había quedado inconcluso.
Alejandro Molina Meraz, director de Obras Públicas del municipio, informó que la administración local ha agilizado los trámites para que la obra no sufra retrasos.
“Estuvimos, precisamente yo estuve acompañando a la Alcaldesa a la Ciudad de México, ya se hicieron varias gestiones y fuimos y pactamos para que aquí como municipio rápidamente salieran todos esos permisos que ellos requieren para que no sean motivo de que por ahí se separe ese proyecto”, explicó.
El funcionario indicó que actualmente se lleva a cabo el proceso de entrega-recepción del equipo médico que había quedado instalado y que ya se considera obsoleto.
“Ya ahorita vinieron, ya se acercaron con nosotros, ya estuvieron saliendo algunos permisos, ahorita están en el entrega recepción de equipo anterior que estaba ya en estas alturas ya es obsoleto. Y tentativamente se tiene pensado en enero arrancar las obras”, señaló.
Molina Meraz aseguró que el Ayuntamiento mantendrá el respaldo al proyecto.
“Si de nuestra parte Pabellón de Arteaga no pone obstáculos, al contrario. Precisamente ahorita que estamos hablando, ahí anda topografía de nuestra Dirección pasando unos niveles de drenaje que ellos requieren saber. Por eso te digo, estamos apoyando”, comentó.