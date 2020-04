Estiman hasta 26 mil casos de coronavirus en México

Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud estimó que en el país hay cerca de 26 mil personas contagiadas de coronavirus. Dicha cifra quiere decir que por cada caso confirmado, hay otros ocho que no han sido detectados ya sea porque no acudieron al médico o porque no se les aplicó la prueba de detección.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que esto se da tras la información que reveló el modelo Centinela, el cual indica la probable presencia de 26 mil 519 casos de coronavirus en México.

Esto se contrasta con los 3 mil 181 casos y 174 defunciones confirmadas por la propia Secretaría de Salud.

López-Gatell explicó que el modelo Centinela es una herramienta que permite analizar el comportamiento del virus dentro de la población, lo que permite la toma de decisiones para su control y prevención.

Con información de El Universal