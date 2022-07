Estiman economistas despidos masivos en sector automotriz de Aguascalientes, pero no muy elevados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Desde el Colegio de Economistas del estado no existen bases que sustenten que se vayan a perder más de 5 mil empleos en la indicaría automotriz en las próximos meses, señaló Dafne Viramontes, secretaria de equidad y género.

En rueda de prensa la especialista puso en tela de duda las declaraciones que diera en días pasados el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfredo González sobre los empleos que se perderían a consecuencia de una baja en la producción.

“Yo hice cálculos y bueno actualmente el sector automotriz emplea a alrededor de 40 mil personas de forma directa, entonces supongamos que se perdieran 5 mil empleos hablaríamos de un 12%, entonces sí habría un impacto significativo de darse estos despidos, sin embargo no se tiene una fuerte sustentable de dónde salieron los números”, remarcó.

Consideró arriesgado haber realizado dichas estimaciones, indicando que los mismos economistas son bastante precavidos al hacer proyecciones a futuro, sin embargo enfatizó que no hay datos por ningún lado de acuerdo a la tendencia histórica que soporten que se vayan a perder tal cantidad de empleos.

“Es posible que si se pierdan empleos, pero no esa magnitud que se manejó”, expuso al final de su intervención.