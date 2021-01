Estima UAA deserción del 23% en el 2020; piden a jóvenes no abandonar su educación

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) estimó que por lo menos un 23% de los estudiantes del nivel licenciatura abandonó de manera temprana sus estudios dentro de la institución durante el 2020, de acuerdo con la información presentada con motivo del 1er informe del segundo periodo del rector, Francisco Javier Avelar González.

El informe, llevado a cabo de manera virtual por la contingencia sanitaria del Covid-19, indicó que “a pesar de las graves dificultades de la pandemia, no se disparó el abandono temprano de nuestros estudiantes. De acuerdo con las estimaciones, en 2020 este indicador por cohorte generacional comprendido desde la inscripción hasta el inicio del tercer semestre fue de 23%”.

En comparación con los porcentajes de deserción obtenidos en los últimos años, la estimación de un 23% es la más alta desde el 2018, año en donde se tuvo un porcentaje del 21.28%. En los últimos cinco años, la UAA mantuvo una tendencia a la baja sobre este indicador, pasando del 29.34% en 2015 a sólo un 18.44% en 2019.

Sobre la situación dentro de los estudiantes de pregrado, la UAA señaló que logró mantener en menos de un 16.2% el índice de deserción por cohorte generacional, que contempla el periodo del cuarto semestre hasta el último semestre.

En este sentido, el rector, Francisco Javier Avelar González indicó que pese a la pandemia, no se tuvo ningún contratiempo con los planes de estudio, ya que se habilitaron los espacios virtuales necesarios para ello. Sin embargo, pidió a los estudiantes acercarse a sus tutores antes de abandonar la institución.

“Debemos atender con urgencia y eficacia la deserción de nuestros estudiantes. La compleja y multifactorial crisis ha empujado a muchos de nuestros estudiantes jóvenes a interrumpir sus estudios, a ellos queremos pedirles que confíen en nuestra institución, no los vamos a defraudar en su formación integral”

“Antes de optar por el abandono, por favor, acérquense a sus tutores, la universidad les ofrece programas de apoyo académico,psicológico y material para ayudarlos a seguir adelante con su formación profesional, aún o sobre todo con las adversas circunstancias actuales”, agregó.

Entre otros datos que proporcionó la UAA, se destacó que se logró reducir por sexto año consecutivo el índice de reprobación por materia dentro del nivel licenciatura, que se mantenía entre el 8.29% y el 7.9% en los semestres de enero-junio y agosto-diciembre del 2019, al 4.24% y 5.02% en los dos periodos del 2020.

Además, la Máxima Casa de Estudios otorgó 5 mil 230 becas, con 742 más que en 2019; 496 apoyos extraordinarios a estudiantes; 816 préstamos de equipo de cómputo y 896 apoyos con paquetes de datos de internet, con la intención de que los jóvenes continuaran con su plan de estudios desde sus hogares.

Por último, la UAA detalló que al cierre del año 2020, su matrícula estuvo conformada por 20 mil 144 estudiantes, de los cuales 15 mil 972 forman parte del pregrado, 3 mil 878 del bachillerato, 169 de maestrías y 125 de doctorados.