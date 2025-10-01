Estima comercio de Aguascalientes incremento en ventas superior al 50% en el último trimestre 

Redacción

Aguascalientes, Ags – Espera el sector comercio local un incremento en ventas superior al 50 por ciento para este tercer trimestre del año que arrancó a partir de hoy.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Maricela Acosta Herrera, indicó que tradicionalmente el último trimestre es de buenas ventas para el sector por los eventos del Aniversario de la Ciudad, Festival de Calaveras, luego el Buen Fin y de ahí conectando con todos los festejos navideños.

“Por lo menos vamos por un 30 por ciento, pero yo estimó que podemos alcázar el 50 por ciento que sería muy bueno para el comercio”.

Mencionó que con el apoyo de los gobiernos federal y estatal se están buscando de manera constante estrategias para reactivar el sector que luego de la pandemia por el Covid quedó muy lastimado”.

“Todavía hay negocios que a estas alturas todavía están sufriendo y es por eso que a través de la Confederación de Cámaras estamos buscando estrategias para incentivar el consumo local”, declaró en entrevista con medios informativos.