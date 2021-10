Estefanía Ahumada termina con Potro porque le encontró mensajes con un hombre

Redacción

Ciudad de México.- Al parecer no todo era miel sobre hojuelas entre la relación de Estefanía Ahumada y Luis Potro Caballero, ya que habrían puesto fina su relación por el mal carácter del “shore” y además, porque sostenía mensajes sexosos con otro hombre.

De acuerdo con una amiga de la actriz, que habló desde el anonimato con TV Notas, Estefanía y Potro terminaron en agosto después de varios pleitos y la revelación de una supuesta infidelidad.

-¿Cuándo terminaron?

“En agosto; Estefanía siempre le perdonó su mal carácter, agresiones e infidelidades con chavas; sin embargo, le encontró algo que no podía perdonarle…”

-¿Qué le encontró?

“Mensajes sexosos con un hombre; se sacó de onda porque o es gay o bi, y aunque eso no es malo, es algo que no le gustó”.

-¿Lo confrontó?

“Sí, le dijo que no podía permitir lo que le hacía, discutieron muy feo y él le gritó que estaba loca. Él trató de justificarse, pero ella no cedió ni le creyó, creo que esto era lo que necesitaba para darse cuenta de que este hombre no vale la pena”.

Según la misma fuente, Potro siempre tenía una actitud grosera, déspota y ególatra con Estefanía, a quien siempre le gritaba si él se encontraba de mal humor o si algo no salía como esperaba.

La supuesta amiga apuntó que para Estefanía, la relación era un verdadero infierno, por lo que no dudó en terminar con el también ex académico una vez que descubrió los mensajes de texto.

Con información de TV Notas