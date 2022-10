Este sería uno de los motivos del divorcio de Tom Brady con Giselle 

Redacción

EU.-Nuevas hipótesis salen a la luz acerca del rompimiento entre la brasileña Gisele Bündchen y el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, debido a que no solo la ausencia del atleta durante los más de 20 años que ha durado su trayectoria han terminado por afectar su vida en pareja, pues algunos reportes afirman que la abstinencia ha sido otro de los factores que provocaron la separación.

Ante las versiones de que ambos han buscado asesoría legal para ponerle fin a su matrimonio, información extraoficial se ha ido destapando con el paso de los días, donde el malestar de Bündchen con Brady no solamente se remite a que haya decidido regresar a la NFL 40 días después de haber dado a conocer su retiro.

De acuerdo a información de Radar Online, existe un ritual antes de los partidos que se ha dedicado a seguir al pie de letra el siete veces ganador del Super Bowl y se trata de no sostener relaciones sexuales 24 horas previas a un compromiso de la NFL y cuando son de los más importantes, ha llegado a mantenerse en abstinencia hasta 72 horas, lo cual ha sido duramente criticado por su todavía esposa.

Gisele Bundchen and Tom Brady arrive for the 2019 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 6, 2019, in New York. – The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Arts Costume Institute. The Gala’s 2019 theme is Camp: Notes on Fashion” inspired by Susan Sontag’s 1964 essay “Notes on Camp”. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (Photo credit should read ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

“El matrimonio se volvió frío como el hielo. Gisele es una supermodelo brasileña con super deseos sexuales. Les dijo a sus amigas que necesita más de su hombre”, fue parte de lo que publicó el citado medio, lo cual le ha dado la vuelta al mundo poniendo en entredicho un posible acercamiento entre la pareja que en los días recientes se ha llevado todos los reflectores.

Por otro lado, una persona allegada a Brady y Gisele confesó a Us Weekly que algunos de sus amigos más cercanos también le han manifestado su malestar al quarterback que en la presente temporada de la NFL suma tres victorias y dos derrotas: “Están decepcionados. Ellos (amigos de la pareja) odian que Tom haya sucumbido ante Gisele. Este ha sido realmente el primer gran problema que han tenido en su matrimonio. Los amigos esperan que no hayan pasado el punto de no retorno”.

Con información de Yahoo