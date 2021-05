Este lunes 24 último día de vacunación para rezagados de 50 a 59 años y mayores de 60 en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Ante la imperiosa necesidad de continuar con el Plan Nacional de Vacunación a fin de que pronto todos los grupos de población sean inmunizados contra el COVID-19, se hace un llamado a las personas de 50 a 59 años y adultos mayores de 60 de todos los municipios que no han acudido a recibir la primera dosis de la vacuna a que no pierdan la última oportunidad de hacerlo mañana lunes, ya que no se contemplan más fechas para rezagados por el momento.

Hoy, a partir de las cinco de la tarde, se entregarán las fichas correspondientes a mayores de 50 años sin importar la inicial de su primer apellido, así como a embarazadas de 18 años en adelante con al menos nueve semanas de gestación.

Los puntos donde las Brigadas Correcaminos se desplegarán este lunes de ocho de la mañana a cinco de la tarde o agotar las dosis serán:

UAA Foro de las Estrellas Salón de Locomotoras del Complejo Tres Centurias Isla San Marcos

Aldo Ruiz, Representante del Gobierno de México en Aguascalientes, exhortó a la ciudadanía a no dejar pasar el plazo para aplicarse la vacuna y privilegiar la salud ante cualquier otro tema. Abundó en el hecho de que hayamos llegado a semáforo verde no quiere decir que ya superamos la pandemia, sino que debemos reforzar todas las medidas de salubridad, ya que se percibe cierto relajamiento en la sociedad.

Finalmente, recordó a las y los interesados que previamente deben realizar su registro en la página web mivacuna.salud.gob.mx, descargar su expediente de vacunación, imprimirlo, llenarlo y presentarlo junto a su credencial del INE, su CURP y su ficha al asistir a recibir su vacuna, ya que esto contribuirá a agilizar su atención y facilitará la labor de las brigadas, para lo que deberán seguir los pasos siguientes:

1 Regístrate

2 Descarga

3 Imprime

4 Coloca tus datos

5 Preséntalo el día de la vacunación