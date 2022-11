Este jueves no se incluyó minuta del Senado para sesión del Congreso de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aún no se tiene previsto retomar la aprobación o negativa hacia la minuta del Senado para mantener al Ejército de las calles hasta 2028 y por lo pronto tampoco se incluirá en el orden del día la sesión de éste jueves 10, reconoció Raúl Silva Pérezchica, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

“No entra. No hay ánimo en el asunto de estar así, me parece que se ha tomado más como una especie de aparador y esas cosas”, expuso el también líder de la bancada mayoritaria del PAN.

– ¿No va a entrar?

– Por lo pronto, no. Yo estoy muy sujeto a lo que el grupo me diga. Lo coordino, pero no lo manejo y estoy a lo que el grupo me vaya diciendo.

Cabe mencionar que la minuta ya fue votada en contra desde la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, también encabezada por el PAN. Aunque se tenía previsto revisarla en sesión del pasado jueves 3, precisamente que tuvo la visita del Secretario de Gobernación Adán Augusto López; sin embargo, al final se bajó del orden del día.

Silva Pérezchica abundó que para la sesión de este jueves se tiene contemplado revisión con algunas dependencias estatales, como el caso de Radio y Televisión de Aguascalientes, además de un dictamen sobre igualdad de la mujer.

La minuta del Senado ya fue aprobada por la mayoría de congresos estatales.