Este fue el regalo de Navidad de “El Chapo”

Redacción

Estados Unidos.- Navidad es una época de compartir en familia, sin embargo no todos tienen la oportunidad de hacerlo debido a que se encuentran en circunstancias que no se lo permiten, por ejemplo El Chapo Guzmán, quien no puede tener dicha oportunidad, sin embargo el ver a sus hijas pero sin abrazarlas seguramente fue el regalo más especial que haya recibido en esta Navidad.

Sus mellizas Emalí y María Joaquina, acompañada de su madre Emma Coronel, visitaron a su padre a la prisión de máxima seguridad de Colorado, en Estados Unidos, donde el exlíder del Cártel de Sinaloa cumple cadena perpetua.

Dicha reunión entre El Chapo y sus hijas fue confirmada por su abogada, Mariel Colón, quien dio a conocer que las niñas solamente pudieron ver a su padre, sin embargo no detalló cómo fue el encuentro, aunque sí dijo que Guzmán Loera no pudo tener contacto físico con sus hijas, sin embargo el verlas “le dio un aire de positivismo, de alegría, de querer seguir peleando por su libertad para poder estar con estas criaturas”.

De acuerdo con Colón, quien fue entrevistada por la cadena Telemundo, señaló que las niñas de ocho años viajaron desde su casa en México para ver a su padre, especialmente en Navidad para darle una grata sorpresa.

“Para las niñas tiene que haber sido duro no poder abrazar a su papá, porque la visita fue a través de un cristal. También para él que está detrás de este vidrio el no poder acercarse a ellas debió ser difícil”, consideró.

Con información de Debate