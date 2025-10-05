Este es el programa del Festival de la Ciudad de Aguascalientes para hoy domingo

Redacción
Aguascalientes, Ags.- Este domingo 5 de octubre, la celebración continúa en el Festival Cultural de la Ciudad, con una jornada llena de música, alegría, tradición y cultura en distintos puntos de la ciudad.
Función de Lucha Libre + Música Mexicana en el Festival de Barrios
Monumento a Jesús Terán, Av. Municipio Libre
Desde las 18:30 horas
Entrada libre
Alberto Moreno, cantante de música mexicana
Lucha estelar:
Hijo de Octagón y Aliado de Dios Asesino Geminis y Boycka Latino
Pa’ Dominguear en Parque Hidalgo
Av. Lic. Adolfo López Mateos Ote. s/n, Barrio de La Purísima
14:00 horas
Payaso Tamalito, con un espectáculo lleno de risas, juegos y diversión para niñas, niños y familias.
Pa’ Dominguear en Carranza
Calle Venustiano Carranza
Desde las 18:00 horas
Javier Barragán (CuentaCuentos)
18:00 h
Big Band Universitaria
19:00 h
Una tarde ideal para disfrutar en familia, caminar por el corazón de la ciudad y vivir la música al aire libre.
¡Vive la fiesta cultural de Aguascalientes!
Entrada libre en todos los eventos.
Invitan el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC).