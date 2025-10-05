Este es el programa del Festival de la Ciudad de Aguascalientes para hoy domingo

24 C
Aguascalientes
5 octubre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este domingo 5 de octubre, la celebración continúa en el Festival Cultural de la Ciudad, con una jornada llena de música, alegría, tradición y cultura en distintos puntos de la ciudad.

🤼‍♂️ Función de Lucha Libre + Música Mexicana en el Festival de Barrios
📍 Monumento a Jesús Terán, Av. Municipio Libre
🕖 Desde las 18:30 horas
Entrada libre

🎤Alberto Moreno, cantante de música mexicana

💥 Lucha estelar:
Hijo de Octagón y Aliado de Dios 🆚 Asesino Geminis y Boycka Latino

Pa’ Dominguear en Parque Hidalgo
📍 Av. Lic. Adolfo López Mateos Ote. s/n, Barrio de La Purísima
🕑 14:00 horas

🎈 Payaso Tamalito, con un espectáculo lleno de risas, juegos y diversión para niñas, niños y familias.

Pa’ Dominguear en Carranza
📍 Calle Venustiano Carranza
🕕 Desde las 18:00 horas

Javier Barragán (CuentaCuentos)
🕕 18:00 h

🎷 Big Band Universitaria
🕖 19:00 h

Una tarde ideal para disfrutar en familia, caminar por el corazón de la ciudad y vivir la música al aire libre.

¡Vive la fiesta cultural de Aguascalientes!
Entrada libre en todos los eventos.
Invitan el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC).