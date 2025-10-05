Este es el programa del Festival de la Ciudad de Aguascalientes para hoy domingo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este domingo 5 de octubre, la celebración continúa en el Festival Cultural de la Ciudad, con una jornada llena de música, alegría, tradición y cultura en distintos puntos de la ciudad.

Función de Lucha Libre + Música Mexicana en el Festival de Barrios

Monumento a Jesús Terán, Av. Municipio Libre

Desde las 18:30 horas

Entrada libre

Alberto Moreno, cantante de música mexicana

Lucha estelar:

Hijo de Octagón y Aliado de Dios Asesino Geminis y Boycka Latino

Pa’ Dominguear en Parque Hidalgo

Av. Lic. Adolfo López Mateos Ote. s/n, Barrio de La Purísima

14:00 horas

Payaso Tamalito, con un espectáculo lleno de risas, juegos y diversión para niñas, niños y familias.

Pa’ Dominguear en Carranza

Calle Venustiano Carranza

Desde las 18:00 horas

Javier Barragán (CuentaCuentos)

18:00 h

Big Band Universitaria

19:00 h

Una tarde ideal para disfrutar en familia, caminar por el corazón de la ciudad y vivir la música al aire libre.

¡Vive la fiesta cultural de Aguascalientes!

Entrada libre en todos los eventos.

Invitan el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC).