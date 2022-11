Este es el motivo por el cual uno de los integrantes de los Tigres del Norte dejó el grupo

Redacción

Los Tigres del Norte se han cnsagrado como una de las agrupaciones más exitosas del país, con el esfuerzo que ha mantenido desde su creación en 1968.

En sus primeros años como banda, uno de sus fundadores abandonó el grupo por un percance que no pudo pasar por alto y le pesaba desde ese entonces. Después de su separación, comenzó una carrera como solista.

Raúl Hernández dejó a Los Tigres en 1995. Según varios medios de la época, al músico no le parecía bien el que la banda enalteciera el narcotráfico y a los delincuentes con sus canciones, por lo que decidió separarse de sus compañeros.

“El Tigre Solitario” no tuvo el éxito que esperaba con su propio estilo, mientras que su ex banda creció musicalmente a lo largo de los años. Raúl se esforzó por destacar en la industria de la música pero no llegó a tener el éxito que tenía con sus compañeros fundadores de la agrupación.

En la actualidad, el ex integrante de Los Tigres del Norte se presenta en pequeñas comunidades y tiene buena relación con sus ex compañeros de banda. De hecho han realizado varias colaboraciones musicales.

Con información de El Universal