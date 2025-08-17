26.3 C
Este domingo ven a vivir la 3ª edición del Festival Gastronómico con Sabor a Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- La Plaza Principal de esta cabecera es el escenario donde se celebra este gran evento que reúne lo mejor de la tradición culinaria de este Pueblo Mágico.

El presidente municipal Daniel Romo Urrutia, invitó a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de este festival que logra reunir a cocineros, productores y familias en torno al sabor que distingue a Calvillo.

La secretaria de Turismo, Verónica Ballín de Luna, destacó que este festival impulsa la gastronomía local como un atractivo turístico, fortaleciendo la identidad y el orgullo de nuestra gente.

¡Te esperamos este domingo en la Plaza Principal para que disfrutes, pruebes y te enamores de lo mejor de la cocina calvillense!

