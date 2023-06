Estatales estuvieron en puerta oriente, pero fueron inefectivos: Alonso

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras cuestionamientos por la falta de presencia de elementos de la policía estatal en la puerta de seguridad oriente, lo cual facilitó la huida de delincuentes que robaron unidades con lujo de violencia esta madrugada en Aguascalientes, el Secretario de Seguridad estatal, Manuel Alonso García, juró que si había personal de su corporación, así como también hubo participación en el operativo.

En entrevista colectiva el jefe policiaco, habló de que trataron de bloquear a los delincuentes que se daban a la fuga con las patrullas, sin embargo las esquivaron.

“La puerta estaba sola porque los elementos se adelantara para cerrarles el paso, sin embargo este retén no resultó efectivo al no detener la unidad de estos sujetos que viajaban a más de 180 kilómetros por hora”.

Para concluir expresó que se solicitó una investigación para determinar si hubo alguna negligencia por parte de los oficiales de la policía estatal en este caso, sin embargo, de acuerdo al reporte de asuntos internos no existió tal, aunque si se observó que pudo haberse aplicado algún protocolo más efectivo para haber capturado a los delincuentes.