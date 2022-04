Estas son las vitaminas que ayudan a retardar la vejez

Redacción

Ciudad de México.-Mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicios, evitar los rayos del sol, cuidar la piel con productos naturales representa una gran forma de garantizar que la edad no cause tantos estragos y que la aparición de las arrugas no sea tan notoria, pero también es importante, consumir algunas vitaminas que nos ayuden a disminuir los avances de la edad.

Minimizar los efectos del envejecimiento con vitaminas es muy fácil, ya que existe una gran variedad con efectos antioxidantes y que ayudan de manera satisfactoria a la eliminación de cualquier daño que nos pueda causar los signos de la edad.

Muchas de esas vitaminas se encuentran en diferentes alimentos que podemos añadir a nuestra dieta, otras las aportan los suplementos y pastillas que se pueden consumir bajo prescripción médica.

Las vitaminas y alimentos más importantes que resultan efectivos como antiedad son las siguientes, según lo reseña el portal Cuerpo y Mente.

Principales vitaminas antiedad

Betacarotenos: dentro del cuerpo se convierten en retinol y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, además, previenen la inflamación y daños celulares causados por situaciones médicas. Estos se pueden encontrar en zanahorias, boniatos, espinacas, col kale, pimiento rojo, albaricoque, melocotón y berros.

dentro del cuerpo se convierten en retinol y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, además, previenen la inflamación y daños celulares causados por situaciones médicas. Estos se pueden encontrar en zanahorias, boniatos, espinacas, col kale, pimiento rojo, albaricoque, melocotón y berros. Vitamina A: ayuda a mantener la salud en la visión, así como también fortalece el sistema inmune y combate el estrés. La vitamina A se puede conseguir en zanahorias, vegetales de hoja verde, calabazas, orégano, perejil y albahaca.

ayuda a mantener la salud en la visión, así como también fortalece el sistema inmune y combate el estrés. La vitamina A se puede conseguir en zanahorias, vegetales de hoja verde, calabazas, orégano, perejil y albahaca. Vitamina C: un antioxidante que ayuda a la absorción del hierro no hemo. Los alimentos con vitamina C son las frutas cítricas, además de pimientos, melón, fresas, frutos rojos, hojas verdes, brócoli y kiwi.

un antioxidante que ayuda a la absorción del hierro no hemo. Los alimentos con vitamina C son las frutas cítricas, además de pimientos, melón, fresas, frutos rojos, hojas verdes, brócoli y kiwi. Vitamina E: Esta vitamina nos protege de los rayos UVA. Son ricos en vitamina E las pipas de girasol, espinacas, brócoli, almendras, tomates y avellanas.

