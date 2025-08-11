Estas son las pruebas a las que fueron sometidos útiles escolares por la Profeco

Redacción

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, la adquisición de los útiles escolares implica tiempo y esfuerzo para conseguir todo lo necesario a precios accesibles y sin descuidar la calidad ni la vida útil de los productos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el propósito de ayudar y orientar a la población consumidora a cumplir con este reto, realizó un Estudio de Calidad de algunos artículos incluidos en la lista de útiles escolares.

En el análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, se pusieron a prueba 105 productos de 37 marcas diferentes. Se evaluaron 21 cuadernos, 18 gomas para borrar, 10 pegamentos líquidos, 9 barras adhesivas, 9 reglas de plástico, 6 tijeras escolares, 18 lápices y 14 bolígrafos de tinta azul. En todos los casos se verificó que incluyeran su información comercial completa.

En lo que refiere a cuadernos, el estudio se centró en los de tamaño profesional, se verificó que no presentaran defectos como manchas o ausencias de color en sus hojas; se observó que el número de hojas y el gramaje de las mismas coincidieran con lo que declara el producto, además de la resistencia al borrado.

De los 21 cuadernos tamaño profesional de entre 80 y 160 hojas plastificados que se evaluaron, los que calificaron excelente por su calidad y precio fueron:

– Marca European, modelo School classic de 80 hojas – Marca Kip, modelo profesional pasta dura

El que no cumplió y obtuvo como calificación suficiente, es de la marca Estilo, modelo Love; ya que presenta escurrimientos de tinta y no indica el gramaje de sus hojas.

En las gomas para borrar se verificó que no presentaran defectos, se midió el nivel de desgaste después de su uso y su desempeño al borrar. Las mejores marcas evaluadas, por su eficiencia de borrado, son:

– Artesco con 2 piezas – Mae con 3 piezas – Paper Mate con 3 piezas – Staedtler de 1 y 2 piezas – Pentel

En las pruebas realizadas a los pegamentos líquidos, se midió la fuerza con la que se adhieren sobre papel, madera y en qué otros materiales pueden utilizarse; además, que tuviera la cantidad de producto indicada en la etiqueta. Los mejores calificados por a su fuerza adhesiva en papel y madera son de las marcas:

– Mae en papel – Adherol en madera – Resistol 850 en madera

Los peores calificados por su poca fuerza adhesiva en papel y madera son de las marcas:

– Office Depot en madera y en papel – Barrilito en madera – Mae en madera

La marca Elmer’s, obtuvo una evaluación general de suficiente, ya que no cumple son el contenido neto declarado.

En cuanto a las barras adhesivas, se consideró el nivel de fuerza adhesiva en el papel; la contracción y el desempeño del elevador de la barra y se realizó una comparación del adhesivo declarado contra el adhesivo útil.

El lápiz adhesivo de la marca Barrilito obtuvo una evaluación excelente debido a su adhesividad en el papel. Por lo contrario la marca Peliflix, obtuvo suficiente, en su evaluación a la adhesividad en el papel.

En lo que atañe a las tijeras escolares, se revisó que no tuvieran partes punzocortantes y se midió que el ángulo de filo sea menor que 10 grados, para que su uso no represente algún peligro en las niñas y niños. Se verificó que la punta roma estuviera suficientemente redondeada para evitar algún percance.

De los seis modelos evaluados, dos no presentan su información comercial completa y presentan rebabas:

– Barrilito – Delta

En lo que respecta a las reglas de plástico de 30 cm, se examinó que no hubiera errores significativos al medir longitudes, si al romperse generan astillas y que no presentaran defectos. Las que mejor calificaron en sus pruebas son:

– Barrilito – Mae – Maped – Office Depot – Pelikan – Petigón

Las que se presentan astillas y se fracturan son:

– Dietrix – Dixon

Refiriéndonos a los lápices de escritura, las pruebas a las que se sometieron son la resistencia de la puntilla y la eficiencia del borrado de su goma. Los mejores evaluados debido a que sus puntillas son las más resistentes, son:

– Dixon – Kores – Mae – Maped – Oficemax – Pelikan – Staedtler – Stúk

Para los bolígrafos, se calificó la calidad de la escritura para comprobar si generan chorreos o manchas durante el uso, así como la cantidad de metros lineales de escritura y su rendimiento. Los que obtuvieron excelente en la prueba de rendimiento de escritura, son:

– Bic – Bolex – Office Depot – Officemax – Staedtler

Los que superaron los 2 mil metros de escritura lineal, son:

– Bic – Staedtler

Los que tuvieron menos de 750 metros de escritura lineal, son:

– Mae – Pentel

El Estudio de Calidad completo incluye un comparativo de precios y se encuentra disponible para su consulta en página de internet de la Profeco o en el link https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/.