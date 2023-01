Estas son las nuevas prendas para ir al gimnasio de las celebridades 

Hace mucho tiempo los sweatpants y las sudaderas de algodón eran las piezas predilectas tanto para hombres y mujeres para hacer deporte, pero con el tiempo llegaron nuevas prendas que las desplazaron gracias a su comodidad y eficacia para diferentes actividades, como los leggins .

Estas piezas no se quedaron únicamente en los gimnasios, se volvieron una pieza que después se combinó con piezas más formales y se podía llevar a muchos otros lugares. Estos siguen siendo de los favoritas de las celebs para hacer su daily workout, pero sin duda Hailey Bieber y Kendall Jenner saben cómo combinarlos para llevarlos al siguiente nivel.

Hailey y Kendall son grandes amigas, no solo vacacionan y salen de fiesta , también van a pilates juntas. El año pasado las vimos varias veces salir juntas de clase ¿su pieza favorita? ¡Los leggins! Flare, rectos o super fit son algunas de las siluetas que las vimos llevar, combinadas con tank top blanca o con tops deportivos en nergo; eso sí, las sudaderas deportivas o denim jackets no podían faltar.

Cada una de ellas posee un estilo particular, incluso para ir a pilates, por ejemplo, Hailey nunca se despega de sus rectangulares lentes negros y Kendall, en muchas ocasiones, suele llevar calcetas blancas sobre sus leggins negros.

Esta vez ambas celebs le dijeron ‘adiós’ a las hoodies de algodón y también a las sudaderas deportivas que se suelen llevar en después de su workout, para darle paso a piezas que nunca han sido la primera opción para llevarlas con nosotros a ejercitarnos: las prendas de piel.

Esta mañana Hailey y Kendall abandonaron su clase de pilates con las que bien podrían ser ‘sus nuevas sudaderas’. Kendall apostó por una bomber jacket en piel de color café, la cual fue la protagonista de su look.

Por su parte, Hailey fue más allá, y es que ella optó por una silueta mucho más larga, un trench en piel de color negro, que iba perfectamente a juego con su leggins, top, mules y sus inseparables lentes negros.

La pieza presentaba una línea de cuatro botones a lo largo, así como cinturones pequeños, también en negro, sobre las mangas.

Aún no estamos seguros si somos o no fans de esta combinación, lo que es cierto es que ambas celebs llevaron un look poco común, pero ganador para robar miradas en sus primeras clases del año. ¿Apostarías por esta combinación para ir al gym?