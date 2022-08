Estas son las mejores bandas de rock de la historia

Redacción

EU.-El rock, iniciado a mediados del siglo XX, revolucionó por completo el escenario musical y se convirtió en la gran referencia del surgimiento de una enorme variedad de corrientes culturales. Aunque en sus inicios se popularizó sobre todo entre el público joven, con el paso de los años pasó a ser un estilo de vida para diferentes colectivos sociales.

El rock ha trascendido más allá de la música y se ha convertido en un movimiento cultural que supera fronteras de idiomas e ideológicas. Por ello, los fanáticos de este estilo musical debaten constantemente sobre cuáles son las mejores bandas de rock de la historia, basándose en su influencia, el éxito comercial y el legado que dejan en la música.

The Beatles

Para muchos fans del rock, The Beatles se trata de la banda más exitosa del mundo. Se fundó en 1960 por 4 cantantes de Liverpool: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Star y George Harrison. Sus bases musicales se encuentran en el skiffle: con el rock and roll en su máximo apogeo, Los Beatles revolucionaron la industria musical y el rock.

Además, sentaron las bases de lo que se conoce actualmente como música Pop. Los más de 1.000 millones de discos vendidos en todo el mundo es uno de sus grandes avales como banda de rock legendaria.

Queen

Queen se formó en Londres en 1970 gracias a la unión de Freddy Mercury, Roger Taylor, Brian May y John Deacon. La banda tenía una gran diversidad musical: incorporó elementos del glam rock, rock progresivo, heavy metal, ópera e incluso gospel. Llegaron a crear algunas de las melodías más sonadas del género.

Tuvieron la influencia de artistas como Jimi Hendrix, Elvis Presley y de bandas como Ehe Who y The Beatles. En el Reino Unido tuvieron un éxito inmediato y dieron el gran salto internacional a partir de su cuarto álbum, A night at the Opera, especialmente con su canción Bohemian Rapsody. Esta canción fue escrita e interpretada por Freddie Mercury en 1975.

Mercury falleció en 1991, con 45 años, después de una larga lucha contra el sida.

Led Zeppelin

Led Zeppelin se fundó en 1968 y está considerada como la gran expresión británica del hard rock. Gracias a la voz de Robert Plant y a la ejecución con la guitarra de Jimmy Page, se convirtió en la mejor banda de la década de los 70, vendiendo más de 250 millones de álbumes a la fecha. De hecho, lograron entrar en 1995 en el salón de la fama del rock.

Stairway to heaven, tal vez su mayor éxito, fue escogido como el mejor solo de guitarra de la historia del rock por los lectores de la revista Guitar World Magazine. También se incluyó en 1971 en el cuarto trabajo de estudio de la banda, conocido como un álbum sin título (literalmente, ya que no tenía ningún título) junto con otros éxitos como Rock and Roll y Black Dog.

Pink Floyd

Formada en 1965 por estudiantes de Londres, concretamente Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y Syd Barrett (sustituido en 1968 por David Gilmour), Pink Floyd está considerada como una de las precursoras del rock psicodélico y progresivo.

La popularidad de esta banda de rock fue en aumento a finales de los 60 en el escenario underground londinense. Influenciados por grandes artistas como The Edge o David Bowie y por bandas como Marillion, es uno de los grupos de rock con mayor éxito comercial, ya que han vendido más de 250 millones de discos por todo el mundo.

The Who

Se trata de otra de las bandas británicas más grandes del rock. Está considerada como uno de los iconos del siglo XX con Roger Daltrey como referencia, John Entwistle, Pete Townshend y Keith Moon. Conocida desde 1961 como The Detours, cambió su nombre en 1964 a The Who.

My Generation, es decir, el primer trabajo de estudio de la banda en 1965, está considerado como uno de los álbumes más destacados de la historia del rock.

The Rolling Stones

The Rolling Stones nació como banda en 1962 en la ciudad de Londres, conformada por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman y Brian Jones. Sentaron las bases del rock contemporáneo gracias a su combinación de rock, blues y R&B.

Se les considera como una de las bandas más longevas e influyentes de la historia del rock. Sympathy for the devil o Satisfaction son algunos de sus éxitos más famosos, sonando en cualquier rincón del planeta sin perder vigencia. Acumulan más de 25 trabajos de estudios y se calcula que han vendido más de 200 millones de discos a nivel mundial.

U2

Esta banda original de Irlanda nació en 1976 compuesta por Paul David Hewson, su líder vocalista y más conocido como Bono, Adam Clayton, Dave Howell Evans (The Edge) y Larry Mullen Jr. Las producciones de U2 van desde el pop hasta el gospel, contando con matices de electrónica, aunque se trata de una banda de rock alternativo.

El álbum The Joshua Tree, realizado en 1987 con éxitos como I Still Haven’t Found What I’m Looking For o With or Without You es el que lanza al estrellato a U2 pese a contar con éxitos comerciales anteriores.

Metallica

Metallica se creó en 1981 en Los Ángeles por James Hetfiel y Lars Ulrich. Posteriormente, Ron McGovney y Dave Mustaine se unieron a la banda. Pese a definirse como una banda de thrash metal, con el paso del tiempo ha evolucionado hacia el hard rock con una serie de sonidos más arreglados, pero sin perder su esencia influenciada por Kiss, Black Sabbath o Diamond Head.

Metallica está considerada como una de las 4 grandes bandas del thrash metal junto a Slayer, Megadeth y Antrhax. Pertenece al salón de la fama de Rock and Roll desde el 2009 y cuenta con más de 120 millones de discos vendidos.

Radiohead

Thom Yorke, Ed O’Brien, Jonny Greenwood, Phil Selwaya y Colin Greenwood formaron Radiohead en 1985 en Inglaterra. Recibió una influencia inicial de la música de agrupaciones británicas provenientes de corrientes tan diferentes entre sí como el post-punk de Joy Division y el rock progresivo de Pink Floyd.

Posteriormente, incorporaron la música electrónica convencional a sus registros, alcanzando de esta manera una corriente de rock alternativo y de art rock. Alcanzaron la fama internacional gracias a Ok Computer, su tercer trabajo discográfico lanzado en 1997.

The Beach Boys

Se trata de una de las bandas con mayor influencia de la era del rock. Se formó en 1961 en California por los hermanos Wilson: Carl, Brian y Dennis y sus primos Mike Love y Al Jardine. También fueron pioneros de la música pop, percibiendo influencias del rock and roll y del jazz.

The Beach Boys crearon un estilo propio con armonías vocales y de temática surfista del sur de California. Alcanzaron el éxito con el lanzamiento de Surfin’ USA en 1963: en su momento, ocupó el segundo puesto en las listas musicales de Estados Unidos.

