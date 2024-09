Estas son las exigencias de Angela Aguilar para su camerino

Redacción

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar luego de que Pepe Aguilar revelara quién pagó su boda con Christian Nodal, sin embargo, la hija del patriarca de los Aguilar se mantiene tranquila disfrutando de su carrera y su matrimonio con el sonorense.

Fue así como en una reciente entrevista, el papá de Ángela Aguilar también habló sobre las exigencias de su hija en su camerino, algo que sorprendió a los seguidores, pues conforme ha crecido la menor de los Aguilar, sus peticiones en sus conciertos han cambiado.

Ángela Aguilar siempre se ha caracterizado por ser una joven bastante abierta con sus pensamientos y en los videos que subía a YouTube, se mostraba bastante abierta con sus seguidores sobre su forma de alimentarse.

En una entrevista que dio a los 18 años para el canal de YouTube de Arturo Buenrostro, la cantante mexicana reveló que no hacía ejercicio y le agradeció a su metabolismo por su edad, además de que solía recurrir a la comida rápida después de cada show, especialmente a los tacos estadounidenses.

Por ello, en su camerino mostró, en una ocasión, que su catering estaba conformado por una mesa llena de dulces, bombones, chocolates, jugos, café, galletas, pan y por supuesto, sopa instantánea, la cual ha dicho que es su favorita.

En su reciente entrevista para una estación de radio colombiana, Pepe Aguilar reveló que su hija tiene nuevas exigencias en su camerino cuando tiene un concierto, pero también habló sobre cómo es la organización con Leonardo y Ángela Aguilar cuando tienen conciertos con él.

Yo soy el dueño del show, yo los contrato a esos cabr*nes, evidentemente no es: ‘mijjita ¿qué quieres cantar?’ ¡No, ni m*dres ¿qué pasó? ¿Me viste cara de wey?! Y tampoco es que se haga lo que yo quiera, pero sí… 35 años de experiencia contra 10, aparte me tienen mucha confianza, soy su productor de los dos weyes (Ángela y Leonardo)”

Por ello, reveló qué es lo que pide la esposa de Christian Nodal en su camerino a sus 20 años:

Ángela pide como 50 vestidos. Entras a su camerino, no, no no y digo: ‘¿Yo estoy pagando por esta m*dre?’, incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje, tiene como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada”