Estas son las canciones que Taylor Swift le dedicó a sus ex

En los últimos años, Taylor Swift se ha distinguido, además de sus éxitos musicales, por sus mediáticas relaciones románticas de las cuales ella casi siempre termina escribiendo canciones. Aunque nunca ha revelado explícitamente para quién van dedicados los temas, el contexto siempre revela quién es el afortunado de haber inspirado a la artista estadounidense.

La reciente ruptura entre Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn no ha dejado de sorprender. La cantante se encuentra en medio de su gira The Eras Tour, en la cual presenta su último álbum de estudio, Midnights. Precisamente en este disco, Swift incluyó una canción dedicada a su entonces novio. Lavender Haze habla de la idea de estar enamorada y de dejar atrás cualquier rumor o historia que pudiera romper la relación.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Swift le dedica una canción a alguna de sus parejas, ya sea antes o después de la ruptura.

Forever and Always

Taylor Swift y Joe Jonas empezaron una relación en 2008. Un noviazgo que no duró más de tres meses y que terminó a través de una llamada de 27 segundos. La cantante reveló tiempo después de la ruptura, en una entrevista para Ellen DeGeneres, que el integrante de los Jonas Brothers había roto con ella a través de una llamada telefónica y que luego ella le escribió Forever and Always.

No contenta con una canción de desamor, decidió dedicarle Last Kiss, cuya introducción dura exactamente 27 segundos. Poco tiempo después, le dedicó Better Than Revenge a Camilla Belle, la cual empezó una relación con Jonas poco después de la ruptura.

Back to December

Taylor Swift y Taylor Lautner se conocieron durante el rodaje de Valentine’s Day en 2009. Aunque el amor surgió a primera vista, la revista Us Weekly confirmó su ruptura poco tiempo después. Se dice que Lautner intentó que la relación funcionara, sin embargo, Swift perdió el interés al no sentir la suficiente conexión.

La cantante decidió escribir Back to December, una canción que en su letra se puede entrever un sentimiento de tristeza y arrepentimiento, el que habría sentido tras la sonada ruptura.

Dear John

Taylor Swift y John Mayer mantuvieron una relación entre 2009 y 2010. Aunque fue una de las parejas más duraderas de la cantante hasta la fecha, también fue una de las más trágicas. Luego de su romance, Swift le dedicó su famoso tema Dear John, que claramente lleva su nombre.

Después del lanzamiento de la canción, John Mayer concedió una entrevista a Rolling Stone mostrando su molestia. “Soy bastante bueno asumiendo mi responsabilidad hoy en día, y nunca hice nada para merecer eso. Fue realmente fatal de su parte”, aseguró.

All Too Well y We Are Never Ever Getting Back Together

En 2010 salió a relucir la relación entre Taylor Swift y Jake Gyllenhaal. Para aquel entonces, tenían 19 y 28 años respectivamente. Sin embargo, poco les duraría el amor, pues terminaron tres meses después.

All Too Well y We Are Never Ever Getting Back Together, ambos temas incluidos en su álbum Red, lanzado en 2012, son algunos de los temas que los fans de la cantante atribuyen al actor. No obstante, Gyllenhaal se pronunció en 2022 asegurando que la canción “no tiene nada que ver conmigo”, según reveló a la revista People.

Style

Taylor Swift y Harry Styles mantuvieron un romance entre finales de 2012 y principios de 2013. Una de sus relaciones que más ha dado de qué hablar, pues supuestamente la cantante sufrrió varias infidelidades de parte del ex integrante de One Direction, la cual detonó la ruptura.

Tras esta dura relación, Taylor Swift decidió dedicar varias canciones al que fuera su pareja. Entre estas se encuentran I Knew You Were Trouble, Wonderland y por supuesto Style.

Getaway Car

Aunque este tema no fue uno de sus sencillos, los fans de Taylor Swift han atado cabos y de acuerdo con la letra de Getaway Car han mencionado que podría estar dedicada a Tom Hiddleston, quien fue su pareja después de que terminara su noviazgo con Calvin Harris. Tom y Taylor se conocieron en el 2016 y aunque parecían muy enamorados de un momento a otro terminaron su relación.

Mine

La canción Mine forma parte del álbum Speak Now. Aunque ella nunca ha dicho nada al respecto, se cree que podría estar dedicada al fallecido Cory Monteith, con quien tuvo un romance fugaz en esa época. Además en una entrevista dijo que era un tema acerca de un chico que ‘con tan sólo poner su brazo a mi alrededor desató un flash en el que pude ver toda nuestra relación pasar por mis ojos’.

I Forgot That You Existed

Taylor Swift mantuvo una relación sentimental de 15 meses con el DJ Calvin Harris, con quien todos creían que terminaría en matrimonio. Sin dar explicaciones, el noviazgo terminó de repente en junio de 2016, y aunque el escocés publicara en Twitter que aún tenía sentimientos hacia la cantante, borró dichos posts cuando se filtraron fotos de ella con el actor Tom Hiddleston. Se rumora que la primera canción de su álbum de 2019 Lover titulada I Forgot That You Existed está dedicada a su ex novio.

Begin Again

Esta canción está dedicada a Connor Kennedy. La cantante tuvo un breve romance con el nieto de Robert F. Kenndy.

