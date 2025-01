Estas son las bodas más esperadas del año

Redacción

Vamos apenas a la mitad del primer mes de 2025 y ya podemos predecir que será un año bastante épico, al menos en el amor, pues a lo largo de estos meses tendremos algunas de las bodas más esperadas por parte de nuestras couple goals favoritas, entre ellas Zendaya y Tom Holland, Selena Gomez y Benny Blanco, Dua Lipa y Callum Turner, Lady Gaga y Michael Polansky, Adele y Rich Paul, Emma Roberts y Cody John, Paris Jackson y Justin Long, Kaley Cuoco y Tom Pelphrey, Tallulah Willis y Justin Acee, Nina Dobrev y Shaun White. Y mientras estas parejas alistan todo para preparar su unión de cuentos de hadas, nosotros te invitamos a hacer un repaso por su relación y el por qué nos emociona tanto que estén a punto de vivir su vivieron felices para siempre.

ZENDAYA Y TOM HOLLAND

Pese a que esta parejita ha mantenido mucho de su relación en privado, incluida la pedida, nadie puede negar que entre estos dos hay amor del bueno. Pues de lo poco que han compartido, cada que hacen una aparición pública o suben algún momento juntos, la química y amor entre ambos se puede apreciar a kilómetros de distancia.

Zendaya y Holland comenzaron su romance desde el set de Spider-Man: De regreso a Casa (2017), donde su química rebasó la ficción, pero fue hasta 2021 que ambos confirmaron su relación luego de haber sido captados besándose y desde entonces se han vuelto inseparables.

Pese a que ninguno de los dos ha hecho pública la propuesta o compromiso, la noticia se dio a conocer luego de que la actriz acudiera a esta edición de los Globos de Oro con un enorme anillo en el dedo anular, que más tarde volvió a presumir en otra presentación, y fue una fuente cercana quien confirmó el compromiso a medios estadunidense, asegurando que Holland lo planeó justo para las vacaciones de fin de año ¡Muy romántico!

SELENA GOMEZ Y BENNY BLANCO

Para siempre comienza ahora”, publicó Selena en Instagram el pasado diciembre, compartiendo una fotografía del enorme anillo de compromiso que ahora porta en su mano. El post incluyó también una fotografía suya en un picnic, otra muy sonriente mostrando su mano y su sortija en modo selfi y una más junto a su ahora prometido, abrazándose.

La pareja se conoció en 2019 cuando Blanco produjo su colaboración junto a J Balvin y Tainy: I Can’t Get Enough. Más tarde también produjo Single Soon, y para junio de 2023 hicieron pública su relación.

Desde ese momento hasta ahora los dos han compartido múltiples momentos juntos, hablando maravillas el uno del otro y posteando tiernas dedicatorias.

Es lo más segura que me he sentido en una relación y ha sido hermoso”, contó a Apple Music.

DUA LIPA Y CALLUM TURNER

Training season is over para Dua Lipa, quien parece haber encontrado todo lo que buscaba de una pareja en los brazos del actor Callum Turner.

Los rumores de su compromiso se dieron durante la época decembrina, cuando Dua compartió un post en el que un hermoso anillo de diamante en su mano izquierda acaparó la atención de medios y fans, y aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, una fuente cercana le dijo a The Sun que los dos planeaban una fiesta épica para año nuevo afirmando que “están sumamente enamorados y saben que lo suyo es para siempre, asegurando que “están comprometidos y más felices que nunca”.

Las especulaciones sobre su romance iniciaron precisamente hace un año y relación se hizo oficial hasta julio, por la cantante, quien subió a su Instagram fotos juntos en diferentes momentos.

Los tórtolos también presumieron su romance por las calles de México, cuando nos visitó el año pasado.

LADY GAGA Y MICHAEL POLANSKY

Fue durante las Olimpiadas en Paris, que Lady Gaga hizo oficial su compromiso con el empresario y filántropo Michael Polansky al presentarlo al primer ministro Francés Gabriel Attal como “su prometido”.

El momento que fue captado en un TikTok y rápidamente se volvió viral al confirmarse que no se trataba de un truco, sino de un instante que volvió loco a medios y fans por igual.

La relación entre Gaga y Polansky se hizo oficial en 2020 cuando los dos fueron fotografiados dándose un beso durante una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas.

Sólo unas semanas después hicieron su noviazgo público cuando acudieron juntos al Super Bowl 2020 celebrado en Miami, mostrándose inseparables.

Más adelante una fuente cercana aseguró a la revista estadunidense People que los dos habían pasado la cuarentena de covid-19 juntos.

EMMA ROBERTS Y CODY JOHN

Anuncio esto aquí antes de que mi mamá les diga a todos”, posteó Emma Roberts en Instagram en julio pasado para hacer oficial su compromiso con el actor Cody

John.

La actriz de American Horror Story agregó también una fotografía donde se les ve de lo más felices: Cody con una sonrisa de oreja a oreja y Roberts hasta pareciera estar gritando de felicidad mientras luce su anillo con la mano adornada puesta frente a su cara.

Su romance se dio a conocer en 2022, cuando John publicó una foto de este besando a Emma, una publicación a la que sumó el texto: “dulce, dulce”.

ADELE Y RICH PAUL

Si queremos hablar de una forma épica de anunciar un compromiso, la corona sería para Adele. La estrella aprovechó la tarima de uno de sus conciertos para hacer oficial su compromiso con Rich Paul.

Fue luego de que un fan se le declarara durante una de sus canciones, que la cantante se negó risueña, respondiéndole que no se podía casar con él, pues ya iba a hacerlo con alguien más, señalando un anillo en su mano, presumiendo su roca y haciendo oficial su compromiso, lo que evidentemente enloqueció a su audiencia.

Fue en Julio de 2021 que esta pareja hizo pública su relación al acudir a un partido de la NBA en Phoenix.

PARIS JACKSON Y JUSTIN LONG

Hay propuestas de ensueño y luego está la de Paris Jackson.

La hija de Michael Jackson anunció que le dio el sí a Justin Long durante un romántico viaje a Paris, el cual incluyó una parada en la Torre Eiffel, desde donde ella subió una story en la que compartieron un beso con el monumento iluminado de fondo. Para dar a conocer la noticia, Jackson compartió un reel en el que para desearle feliz cumpleaños a su amado, hizo un video con múltiples fotos, una de ellas exponía al músico arrodillado.

Feliz cumpleaños, my sweet blue. Pasar la vida los últimos años ha sido un torbellino indescriptible y no podría soñar con alguien más perfecto para hacerlo todo”.

KALEY CUOCO Y TOM PELPHREY

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey se dieron el sí en agosto del año pasado y fueron los dos quienes presumieron su compromiso en redes sociales.

Un fin de semana maravilloso”, escribió ella en un post que incluyó un acercamiento a su nuevo anillo de compromiso.

Más tarde agregó “qué alocado y hermoso viaje puede ser la vida. Estoy agradecida por el camino que me condujo directamente a ti”, escribió etiquetando a su prometido.

La estrella de The Big Bang Theory y el protagonista de Ozark hicieron pública su relación en mayo de 2022 y ahora comparten a su pequeña hija Matilda, a quien recibieron en marzo de 2023.

TALLULAH WILLIS Y JUSTIN ACEE

Tallulah Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, se comprometió con el músico Justin Acee, compartiendo la noticia el pasado 23 de diciembre.

Todos los días”, escribió en un post en el que tageó a su ahora prometido Acee, un texto que acompañó con imágenes del momento, primero una con las manos de ambos, donde además de lucir el anillo, se pueden apreciar algunos pétalos en el piso, otra del lugar donde fue todo, decorado con velas y pétalos, otra de ambos muy melosos a punto de besarse y una última cargando al perrito de su madre, quien ha estado siempre en primera fila para los eventos más importantes de la familia.

NINA DOBREV Y SHAUN WHITE

La actriz de Vampire Diaries y el snowboarder olímpico Shaun White se comprometieron en octubre pasado en Nueva York, en una propuesta que fue perfectamente planeada por el deportista.

Me quedé en shock”, contó Dobrev a sus seguidores. “Sólo me congelé y me quedé mirándolo”, contó entre risas, agregando que más tarde los dos fueron a celebrar con amigos en una velada que incluyó caviar y champaña, hamburguesas Shake Shack y dumplings.

Además compartió que White ideó muy bien su plan para proponerse haciéndole creer a su prometida que tenía una cena para Vogue con Anna Wintour.

Con información de Excelsior