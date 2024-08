Estas son las apps que más memoria consumen

Redacción

EU.-¿Alguna vez has notado que tu celular va más lento de lo normal o que te quedas sin espacio de la nada? Eso podría ser culpa de las apps que más memoria caché están consumiendo. Pero no te preocupes, aquí te explicamos qué es la caché, cómo afecta tu dispositivo y qué puedes hacer para liberar espacio.

¿Qué es la memoria caché y por qué es importante?

La memoria caché es como un baúl donde se guarda toda la info que generan las apps cada vez que las usas. Este baúl se llena de archivos temporales que permiten que las aplicaciones funcionen más rápido sin que tengas que hacer nada extra. Por ejemplo, guarda datos como tus inicios de sesión, para que no tengas que ingresar tu contraseña cada vez que entras a tu app favorita.

Este tipo de memoria almacena datos de internet y también otros archivos como miniaturas de fotos o videos, lo que te permite acceder a ellos más rápido. Así, cuando abres una imagen o video en tu galería, ya está todo listo y no necesitas esperar a que cargue.

Ilustración de un smartphone con capas de datos, como imágenes y miniaturas de videos, almacenadas en una nube digital sobre el dispositivo. Las capas representan apps de navegación web, streaming, redes sociales y mapas, simbolizando cómo la memoria caché guarda datos para mejorar la velocidad y eficiencia.

La ilustración representa el concepto de la memoria caché, mostrando un smartphone con capas de datos almacenados en una nube digital sobre el dispositivo.

¿Por qué no deberías borrar siempre la caché?

Aunque borrar la caché de vez en cuando puede ser útil, es importante saber cuándo hacerlo. Mantener la caché intacta tiene sus ventajas: ahorra datos móviles, optimiza el uso de la batería, y permite que accedas a contenido sin conexión. Sin embargo, si una app comienza a fallar, tarda mucho en cargar o se cierra sola, puede ser hora de limpiar la caché para ver si eso soluciona el problema.

Las apps que más caché consumen

No todas las apps consumen la misma cantidad de caché. Aquí te dejamos una lista de las que más espacio ocupan en tu dispositivo:

Navegadores web:

Estas apps, como Chrome, Edge y Firefox, son de las que más caché acumulan. Cada vez que visitas una página web, el navegador guarda archivos como JavaScript y CSS para que, la próxima vez que entres, la página cargue más rápido. Además, si tienes extensiones instaladas (como bloqueadores de anuncios o gestores de contraseñas), estas también generan caché.

Servicios de streaming:

Apps como YouTube, Spotify y Netflix también se llevan buena parte de tu memoria caché. Almacenan datos para que puedas ver videos y escuchar música sin interrupciones, incluso cuando no tienes una conexión a internet tan rápida.

Redes sociales:

Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y otras apps similares necesitan caché para guardar fotos, videos y otros contenidos multimedia que consumes a diario. Cuanto más las usas, más caché acumulan.

Apps de mapas:

Google Maps, por ejemplo, guarda datos en caché para que puedas acceder a los mapas sin conexión, lo cual es muy útil cuando viajas y no tienes acceso a internet.

¿Cómo borrar la memoria caché de tu dispositivo?

Si notas que tu celular está lento o que una app en particular está fallando, borrar la caché podría ser la solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Desde los Ajustes de tu dispositivo: Ve a “Ajustes” > “Aplicaciones” > selecciona la app que quieras > “Uso de almacenamiento” > “Borrar caché”. Así de fácil es limpiar el espacio que estas apps están ocupando.

Navegadores web: Si usas Chrome, ve a “Configuración” > “Privacidad y seguridad” > “Borrar datos de navegación”. Aquí puedes elegir borrar la caché de la última hora, día, semana, o desde siempre. Otros navegadores como Firefox y Edge tienen opciones similares en sus configuraciones.

¿Deberías borrar la caché regularmente?

Aunque borrar la caché puede liberar espacio y resolver problemas temporales, no es necesario hacerlo todo el tiempo. Si eliminas la caché, tendrás que volver a iniciar sesión en tus apps, y algunas páginas web podrían tardar más en cargar la próxima vez que las visites. Sin embargo, si te estás quedando sin espacio o una app está causando problemas, un borrado de caché podría ser justo lo que necesitas.

La memoria caché es súper útil para que tus apps funcionen mejor y más rápido, pero también puede convertirse en un problema si no la gestionas correctamente. Ahora que sabes qué apps consumen más caché y cómo borrarla, puedes mantener tu dispositivo funcionando al 100% sin tener que preocuparte por la falta de espacio o el bajo rendimiento.

La caché es un tipo de almacenamiento temporal que utilizan los dispositivos y aplicaciones para guardar datos que se usan con frecuencia. Su principal objetivo es hacer que las operaciones sean más rápidas y eficientes.

Ejemplo sencillo:

Imagina que visitas una página web. La primera vez, tu dispositivo descarga todos los elementos de esa página (imágenes, textos, scripts) para mostrártelos. Luego, esos elementos se guardan en la caché. Así, la próxima vez que visites la misma página, el dispositivo no tiene que descargar todo de nuevo, sino que usa los datos almacenados en la caché para cargar la página más rápido.

Con información de Portaltic/Europa Press.