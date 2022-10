Estas son las 5 películas más vistas de Netflix a nivel mundial

Redacción

Ciudad de México.-El día de hoy te daremos a conocer las 5 películas más vistas dentro de la famosa plataforma de Netflix en todo el mundo, así que continúa leyendo para que no te las pierdas si aún no has visto alguna.

Cabe destacar que “La chica más afortunada del mundo” y “Esposa de alquiler” son las películas que puntean en este ranking general.

De hecho, son varias las producciones nuevas que han logrado entrar al Top 10 semanal del gigante del streaming.

Cabe recordar que en la categoría de series las mismas siguen repuntando en el ranking; sin embargo, en el área de películas nuevos títulos han logrado atrapar la atención de los suscriptores de Netflix.

Así que sin más preámbulos, he aquí la lista de las cinco películas más vistas dentro de la famosa plataforma de logo rojo en la mayor parte del mundo:https://www.youtube.com/embed/uE1d-74QUCo?enablejsapi=11

La chica más afortunada del mundo

Largometraje número 1 en el ranking completando su segunda semana en la preciada lista.

Pasó las 57.00 millones de horas de reproducción desde su estreno, el 30 de septiembre.

Esta historia protagonizada por Mila Kunis es la adaptación de un libro que relata la vida perfecta de una escritora de Nueva York, la cual comienza a derrumbarse cuando un documental de crímenes reales la obliga a enfrentarse a su aterrador pasado.2

La maldición de bridge Hollow

Su sinopsis oficial cuenta que “un malvado espíritu ancestral hace que los adornos de Halloween cobren vida y siembren el caos, un padre (Marlon Wayans) y su hija adolescente (Priah Ferguson) no tienen más remedio que trabajar en equipo para salvar su ciudad”.

Esta es la película número 2 en el Top 10 de habla inglesa, la cual cuenta con 25.12 millones de horas vistas.

Esta es su primera semana en el ranking desde su lanzamiento, el 14 de octubre.

Sin embargo, a nivel general, ya está siendo reconocida como una de las mejores películas sobre Halloween.

Amnésico

Película policial de acción y aventuras que relata que, luego de despertar en un hospital de México sin saber cómo llegó a dicho lugar, un hombre descubre que es perseguido por un peligroso cartel; así que debe encontrar la verdad lo más pronto posible, antes de que acaben con su vida.

Josh Duhamel (Bajo el mismo techo, Un lugar secreto) protagoniza este film.

La película actualmente es la tercera en el ranking del gigante del streaming, con 21.09 millones de horas vistas en todo el mundo; siendo esta su primera semana entre las más populares.4

Esposa de alquiler

Actualmente es el largometraje más popular de habla no inglesa en el gigante del streaming con 27.38 millones de horas vistas.

Esta historia nos recuerda que todos estamos en busca del amor, excepto un chico llamado Luiz, quien al parecer es el único ser humano que huye de él.

Sin embargo, la vida no siempre sucede como queremos, así que se atraviesa en su camino la carismática mujer llamada Lina para que luche contra eso.

Los ancianos

“Una mujer vuelve a su pueblo natal con sus dos hijos para asistir a la boda de su hermana, pero la celebración se ve interrumpida por unos ancianos sedientos de sangre”.

Película alemana de horror que ocupa la segunda posición de la categoría, con 13.48 millones de horas en reproducción.

Con información de QuÉsHOW