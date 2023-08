Estas sanciones aplicó Municipio Aguascalientes en Quincenario

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Con un promedio de 25 actas en total, entre suspensión de actividades o apercibimientos, y el cierre temporal de un estacionamiento concluyó la dirección de de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, su operativo por el Quincenario en honor a la Virgen de la Asunción.

Así lo reveló el titular de la dependencia Israel Díaz García, quien detalló que el saldo de su operativo ‘fueron un promedio de 25 actas en total, entre suspensión de actividades, apercibimientos o bueno, clausuras como tal no tuvimos, más que el estacionamiento’, detallando en este último tema que ‘el estacionamiento por exceder el pago de boleto perdido, no era el pago que está estipulado en lo que está autorizado por la consultiva y pues bueno por exceder y comprobar que no estaban cobrando lo que es se les clausuro’.

Al recordar que la semana pasada informó de una sanción similar y cuestionado sobre si era el mismo, ubicado en Plaza Patria, el funcionario indicó ‘si, ahorita tenemos un estacionamiento que es el que está más cercano al área del Quincenario que está dentro de nuestras facultades checar estacionamientos que realmente los ciudadanos no se afecten, al querer venir a la fiesta y pues que abusen’.

Con referencia a la sanción y cuándo retomará su actividad, informó ‘bueno se va a valorar, puede ser de alrededor de 1 UMA hasta 40 UMAS, depende y paga la multa y se valora la apertura, la apertura en el reglamento dice que puede estar hasta 8 días hasta que no se resuelva la situación’.

Luego se conoció que sería el mismo negocio sancionado la semana pasada, por lo que esta es la segunda ocasión en que se le llama la atención a este establecimiento por cobrar 180 pesos por boleto perdido, cuando el tope permitido son 95 pesos.