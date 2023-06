Estas fueron las parejas y los hijos de Paco Stanley

Redacción

Ciudad de México.-En los programas de radio y televisión de Paco Stanley como Sonrisas y Sorpresas o ¡Ándale!, era muy común que el conductor bromeara sobre la supuestamente interminable lista de novias que había tenido a lo largo de los años.

Sin embargo, además de su esposa Patricia Pedroza, a quien mencionaba de forma regular en la TV en la década de los noventa, tuvo hijos con otras dos mujeres.

¿Quiénes fueron las parejas de Paco Stanley?

Además de Patricia Pedroza, con quien procreó a Paco y Leslie Stanley Pedroza, se sabe que el también actor cómico –asesinado el 7 de junio de 1999– estuvo casado anteriormente con María Solís, con quien tuvo un hijo, quien falleció.

Surgieron ‘una tras otra’:

ESPECTÁCULOS

Posteriormente, producto de una relación extramarital con Mónica Durruti, nació el cuarto hijo de Paco, Paul Stanley, quien en distintas ocasiones ha contado lo difícil que fue su infancia debido a que no fue reconocido por parte del conductor.

Mónica Durruti y Paco Stanley (Instagram/Paul Stanley)

¿Quiénes son los hijos de Paco Stanley?

Francisco Jorge Stanley Albaitero tuvo cuatro hijos con tres mujeres distintas. De ellos, el mayor fue Paco Stanley Solís, a quien tuvo con quien fue su primera esposa, María Solís, de cuya historia se desconocen mayores datos y se ha dicho que se casó con el fallecido conductor cuando eran jóvenes.

De ídolo de la TV a mito de la cultura popular:

ESPECTÁCULOS

Paco Stanley Solís murió de un infarto mientras iba en su coche en la época en la que Paco conducía ¡Pácatelas! y, de acuerdo con lo dicho por Paul Stanley en una entrevista con Jorge El Burro Van Rankin, aquél fue el único día en que su papá no se presentó al programa. Algunos medios mencionan que tenía 35 años al momento de su muerte.

Paco Stanley tuvo cuatro hijos con tres distintas mujeres (Archivo)

Como dijimos anteriormente, Paco Stanley tuvo dos hijos con su segunda esposa, Patricia Pedroza. Ellos son Paco Stanley Pedroza y Leslie Stanley Pedroza. Desde siempre, Leslie se mantuvo alejada de los reflectores y únicamente Paco Jr. era quien, en algunas ocasiones, acompañaba a su papá a sus programas.

En 1996, cuando se jugó el clásico del futbol mexicano, América vs. Chivas, Paco apostó con el saxofonista de la orquesta del programa, conocido con el sobrenombre de Balta, que se raparía el pelo si perdían las Águilas. Como los de Coapa perdieron el partido, el conductor pagó la apuesta, rapándose durante la transmisión del programa; su hijo, hizo lo mismo y apareció más tarde junto a él para demostrar su amor por la camiseta.

Todos tenemos un recuerdo de esa fecha:

ESPECTÁCULOS

Tres años más tarde, ante la muerte de su papá, Paco Stanley Pedroza fue el integrante de la familia de Paco Stanley que más presencia tuvo ante los medios e hizo fuertes declaraciones en contra de las autoridades que investigan el asesinato.

“No están llevando al fondo y al fin, que es quién lo mató y por qué lo mató. Sino se está haciendo una serie de investigaciones a su vida personal, a su intimidad. una situación que de hecho y de facto no se puede llevar a cabo porque es una persona que no se puede defender. Se me hace verdaderamente atroz por parte de las autoridades”, declaró en una entrevista.

En la actualidad, se reporta que Stanley Solís se dedica a la producción de televisión pero alejado de los reflectores y que su hermana, Leslie, sigue manteniendo un bajo perfil, como siempre lo ha hecho.

https://youtube.com/watch?v=t3xvbK8GJFw%3Fstart%3D252

La relación de Paco Stanley y Paul Stanley

De todos los hijos de Paco Stanley, el único que siguió los pasos del conductor fue Paul Stanley, quien actualmente tiene 37 años y ha estado en las filas de Televisa desde niño. En esta empresa ha trabajado como actor y conductor, destacando en la actualidad como uno de los presentadores del programa matutino Hoy, junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, entre otros.

Paul Stanley y su medio hermano, Paco Stanley Pedroza (Instagram)

Paul es hijo de Mónica Durruti, quien quedó embarazada del cuarto hijo de Paco Stanley cuando sostenía un romance con él y tenía 18 años de edad. En aquel entonces, el conductor estaba casado con Patricia Pedraza, por lo que mantuvo la existencia de Paul en secreto durante muchos años. Para Paul, la figura y el recuerdo de Paco Stanley siempre han representado un tema delicado, ya que convivió en muy pocas ocasiones con su papá, por no ser reconocido por éste. Además de que ahora es quien ha dejado ver su enojo por la forma en que la historia de Paco será explotada en una serie de ficción que narra sus últimos momentos de vida.

Paul Stanley dedica emotivos mensajes a su papá en distintas fechas (Instagram/paulstanleyd)

Sobre el documental El Show: Crónica de un asesinato, producido por VIX+, Paul no se ha pronunciado abiertamente, ya que por ahora está aislado al ser parte del reality show La casa de los famosos, que transmite Televisa. Sin embargo, desde su cuenta de Instagram –y sin mencionar el título de la docuserie producida por Diego Enrique Osorno– dejó ver su descontento.

“No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti, padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡en fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras. ¡Eres eterno!”, escribió en un mensaje junto a un video de Paco Stanley.

Con información de Quién