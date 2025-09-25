Estas calles serán peatonales en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La calle Guzmán será la primera en transformarse en andador peatonal en el Centro de Aguascalientes, mientras que las vialidades Adolfo Torres, Guadalupe y Morelos también se perfilan como parte del plan de intervención urbana que impulsa el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

Austria Gabriela Dávila de la Llave, directora del IMPLAN, explicó que el proyecto busca priorizar al peatón en zonas de alta afluencia, particularmente en el área de los mercados.

“Empezando por la calle Guzmán, que es la que vemos ahorita un poquito más factible. El presidente municipal también hablaba de la vialidad Adolfo Torres, que es la que conecta el mercado Juárez, que también pudiera ser una opción a peatonalizar”, señaló.

La funcionaria agregó que no todas las obras consistirán en cerrar el paso vehicular, sino en ensanchar banquetas y generar espacios más seguros.

“También hablábamos de intervenciones que no necesariamente son peatonalizaciones, sino que son ensanchamientos de banqueta o en algunos casos que son semi peatonalizaciones, que realmente es darle un poco más de espacio al peatón, en espacios donde vemos que va muy constreñido en su circulación en calles del centro”, dijo.

En este plan, la calle Morelos tendrá prioridad debido a la gran cantidad de personas que transitan por la zona.

“Ahorita la primera etapa lo que queremos abarcar es partiendo de Morelos precisamente desde el triangulito de Guzmán hacia lo que es el mercado. Probablemente en el mercado también haya un poco de ensanchamiento, lo que es los paraderos del autobús y esto que también es una parte donde se junta mucha gente”, expuso.

De acuerdo con Dávila de la Llave, estas obras se incluirán en el programa anual de obra pública del 2026.

La directora del IMPLAN explicó que la primera etapa representará un porcentaje pequeño del rediseño total del Centro Histórico, aunque marcará el inicio de una intervención gradual.