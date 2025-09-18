24.8 C
¿Estará usted? Filtran cientos de videos de moteles de varios estados de la República

Un total de 1,017 videos íntimos grabados sin el consentimiento de las personas involucradas en diversos moteles de México fueron filtrados en internet, generando indignación y confirmando un delito grave, según expertos en ciberseguridad.

Los contenidos se publicaron en un portal para adultos con alcance internacional, principalmente en Italia.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los videos y fotografías fueron obtenidos mediante un hackeo a los sistemas de cámaras de los moteles, ubicados en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Playa del Carmen. Veracruz lidera la lista de afectaciones, con casos reportados en municipios como Xalapa, Minatitlán y Martínez de la Torre, de acuerdo con Azteca Noticias.

El caso representa un reto importante para las autoridades de ciberseguridad, que buscan identificar, detener y procesar a los responsables. No se descarta que personal de algunos establecimientos haya participado como cómplice en la obtención y difusión de los materiales.

En México, la Ley Olimpia tipifica como delito grave la difusión de videos e imágenes sexuales sin consentimiento. Las sanciones varían según el estado donde se cometa la falta, e incluyen penas severas para quienes vulneren la privacidad de las víctimas.