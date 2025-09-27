Estampida en un mitin del actor y político indio Vijay deja 36 muertos y más de 50 heridos

Redacción

EU.-Al menos 36 personas murieron y más de 50 resultaron heridas este sábado en un mitin organizado por el actor Vijay, quien se encuentra en campaña electoral, según informó el ministro principal de Tamil Nadu.

El ministro principal, M. K. Stalin, indicó que entre las víctimas mortales se encuentran ocho menores y 16 mujeres. El incidente ocurrió en el distrito de Karur, durante un evento político del partido Tamilaga Vettri Kazhagam, liderado por Vijay.

El legislador estatal Senthil Balaji señaló que 58 personas fueron hospitalizadas.

Vijay ha atraído multitudes masivas

Vijay, uno de los actores más reconocidos y rentables del cine tamil en las últimas tres décadas, ha congregado grandes multitudes desde el lanzamiento de su partido político, Tamilaga Vettri Kazhagam, en 2024. El partido ha dirigido críticas tanto al partido gobernante estatal DMK como al Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi. Vijay realiza campaña de cara a las elecciones estatales previstas para principios de 2026.

Videos de medios locales muestran a miles de personas rodeando un vehículo de campaña sobre el que Vijay se encontraba de pie y dirigiéndose a los asistentes.

Durante el mitin, imágenes muestran a Vijay lanzando botellas de agua desde la parte superior del vehículo a simpatizantes que se desmayaban y solicitando ayuda a la policía cuando la multitud se volvió incontrolable.

“Mi corazón está roto; estoy en un dolor y una pena indescriptibles”, escribió Vijay en X. “Expreso mis más profundas condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en Karur. Rezo por la pronta recuperación de quienes están hospitalizados”.

Al menos 44 médicos de los distritos cercanos de Tiruchirappalli y Salem fueron enviados a Karur, según medios locales.

Stalin anunció que se entregarán 1 millón de rupias indias (aproximadamente US$ 11.280) a cada familia de las víctimas mortales y que se ha creado una comisión de investigación.

No es la primera vez que los mítines de Vijay enfrentan problemas de seguridad. Medios reportaron al menos seis muertes tras la primera reunión de su partido en octubre del año pasado.

A pesar de las restricciones impuestas por la policía, como límites en el tamaño de la caravana y cambios de lugar, la gran afluencia de público ha desbordado repetidamente la infraestructura local.

“El desafortunado incidente durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente lamentable”, publicó Modi en X.

Con información de Reuters/CNN