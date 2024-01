“Estamos retrocediendo 30 años en el tema de agua”, advierte Observatorio Ciudadano

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras los recientes problemas de recaudación del nuevo Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), los cuales ocasionaron un déficit de 100 millones de pesos, Socorro Ramírez, presidenta del Observatorio Ciudadano Electoral y de Gobierno (OCEGA), asegura que se está retrocediendo 30 años en el tema de suministro de agua.

“Este problema lo teníamos cuando inicio Veolia en Aguascalientes. Hace 30 años estos eran los problemas y justo por eso se concesionó el servicio, porque la gente no pagaba el agua y tampoco era eficiente el municipio para llevar el agua a todas partes, estamos retrocediendo 30 años en el tiempo”, puntualizó.

La presidenta del OCEGA argumentó que el problema recae en la cultura de pago de la ciudadanía, ya que al hacer la transición de un modelo privado a uno público, la gente decide ya no pagar.

“Ni siquiera se ha podido hacer una recaudación eficiente, en primer lugar porque les faltan lugares donde puedan recaudar, y en segundo lugar porque al salir del ámbito privado e irse al ámbito publicó, la gente dice ahora no pago”, añadió.

Socorro Ramírez, recordó que previo al cambio de modelo, las autoridades fueron advertidas, a través de una recomendación ciudadana, que el municipio capital no contaba con la experiencia necesaria para operar el suministro de agua; además, se les solicitó no constituir un nuevo endeudamiento para la ciudadanía, al no estar en condiciones para hacerlo; y se les advirtió de los problemas jurídicos con la concesionaria Veolia.

En este último tema, la dirigente del OCEGA precisó que la relación entre el ayuntamiento de esta ciudad y la empresa Veolia aún no ha cesado, por lo que la empresa podría retomar la concesión en dado caso que el municipio decida privatizar nuevamente el servicio.

“Veolia continúa con la concesión a pesar de que no esté operando el servicio, ¿qué significa?, que si no pudiera el municipio con el servicio y lo quiere concesionar nuevamente, la concesión la tiene Veolia, no puede abrir una nueva convocatoria”, detalló.

Finalmente, Ramírez aseguró que las quejas al oriente de la ciudad cada vez son más enconadas; el enojo social es más evidente, dado a las amenazas por parte de la ciudadanía de manifestarse o detener el tráfico por la escasez de agua que prevalece en esa zona de la ciudad.