Estamos listos para seguir o no en dirigencia del PAN: Báez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Un eventual cambio en la dirigencia local del blanquiazul no detendrá el inicio del proceso para la renovación de la gubernatura en 2022, aseveró el presidente del PAN, Gustavo Báez Leos, quien apuntó que se encuentra preparado ante cualquier determinación que se le informe.

“Tenemos que pensar en las dos vías, porque no me puedo detener. Suponiendo que el partido definiera la ampliación del término o que dijera que no, yo tengo que tener lista la convocatoria para el consejo y son labores que tenemos que hacer paralelas. La chamba no para y estaremos listos para cualquier circunstancia que podamos vivir”, argumentó.

Báez Leos finalizaría su periodo como líder del partido oficial en diciembre próximo, pero había solicitado a la dirigencia nacional una ampliación de seis meses al frente del panismo estatal debido al arranque del siguiente proceso electoral.

“Nosotros seremos respetuosos que tome la dirigencia nacional. Si es la ampliación, no pararemos con el registro para la contienda. Si dice que no, pues tendremos doble trabajo, pues viene la parte de echar a andar los procesos de elección interna y al mismo tiempo no dejar de hacer nuestra labor como presidente”, reiteró.

La solicitud de Báez Leos para mantenerse como dirigente estatal ha sido cuestionada públicamente por panistas como la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez.