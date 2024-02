Estalló la huelga en el Monte de Piedad de Aguascalientes igual que en el resto del país

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al no llegar a acuerdos en la revisión de su contrato colectivo de trabajo y la negación de un aumento salarial, trabajadores del Monte de Piedad se sumaron al paro nacional, convocado por su sindicato.

El líder de los trabajares en la entidad, Juan José Díaz, señaló que desde hacía tres años que no se hacía una revisión a su contrato laboral.

Denunció además despidos injustificados de personal y cierre de sucursales, sin explicación alguna.

“Tenemos tres años que no nos han aumentado el salario, estamos exigiendo un derecho y al no llegar a acuerdos es que decidimos irnos a huelga”, dijo.

Más adelante el dirigente estatal comunicó para tranquilidad los usuarios del Monte no hay riesgo de que prendas y préstamos se pierdan al tener mecanismos de pago externos.