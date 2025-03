Estalla pelea entre Adrián Marcelo y Tío Rober

Redacción

El comediante Adrián Marcelo desató una nueva polémica tras lanzar críticas en su podcast Hermanos de leche, lo que provocó una fuerte respuesta de Tío Rober y Cojo Feliz.

Durante un episodio reciente del programa que conduce con La Mole, Marcelo insinuó que algunos comediantes mexicanos carecen de creatividad y que sus espacios son irrelevantes. Sin mencionarlos directamente, sus comentarios parecieron estar dirigidos a Tío Rober y Cojo Feliz.

“Te soy sincero, ‘La Cotorriza’, tú y yo, güey, le hicimos mucho daño a gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la ver… sus espacios, güey. No se escuchan, no se admiran, no se respetan. No hay una jerarquía”, dijo Adrián Marcelo.

El comentario encendió las redes y provocó una respuesta inmediata de Tío Rober en su podcast La Hora Feliz, donde, acompañado de Cojo Feliz, criticó duramente la postura de Marcelo.

“A ver, Adrián… Esto nos agarró por sorpresa porque siempre le hemos considerado un compa y a La Mole un amigo. Y pues ahora nos quedó claro que ya no sabes ni a quién insultar para vender boletos”, expresó Tío Rober.

El comediante aseguró que Marcelo no entiende cómo funciona la industria y que su estrategia se basa en la polémica. Además, recordó la participación de Adrián en un reality show, donde, según él, fue manipulado al punto de perder el control.

“Eres un sin talento que no le ha quedado de otra que presumir cuánto gana para sentir que eso es triunfar. Aquí vas a topar con paredes, cabrón”, agregó.

La disputa entre los comediantes ha avivado el debate en redes, donde los seguidores de ambos bandos han tomado posiciones. Mientras Adrián Marcelo mantiene su estilo provocador, Tío Rober defiende su trayectoria en la comedia mexicana.