Estafa del Pay Diamond alcanza a Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La estafa del Pay Diamond donde se oferta la la venta de paquetes de diamantes alcanzó a Aguascalientes en donde habría al menos 15 afectados, mismos que ya interpusieron denuncia ante la Fiscalía General de l te pública (FGR).

De acuerdo a uno de los afectados quien pidió el anonimato, en México este fraude sorprendió a decenas de miles de personas y alcanzó a por lo menos 100 países.

Mediante un extenso comunicado se detalla la operación del fraude en donde se les ofrecían los paquetes de diamantes a manera de inversión a costos que oscilaban entre los 200 USD y los 36,000 USD generando un rendimiento del 5% semanal sobre la compra como ellos le llaman para no encuadrarla en una inversión como tal lo que generó atracción para las personas.

En México señalan a Gilberto de Jesús Arellano Amador como uno de los pseudolíderes que operaban el fraude junto a otros más de origen brasileño.

Sin embargo relatan que al correr de las semanas el supuesto rendimiento no llegó en donde ahora se les dijo que para obtener sus ganancias a más del doble tendrían que dejar más tiempo, cosa que no sucedió.

Ante ello expresó que al ya no ver su capital se interpuso denuncia ante Fiscalía General de la República en donde ampliarán las declaraciones.