Estados Unidos y China acuerdan que TikTok pase a control estadounidense

Redacción

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo marco para que TikTok “pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos”, informó este lunes 15 de septiembre Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro, tras participar en las negociaciones bilaterales celebradas en Madrid.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero fueron acordados”, declaró Bessent a la prensa. El funcionario añadió que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, dialogarán este viernes para completar el acuerdo.

TikTok, actualmente propiedad de la empresa china ByteDance, debía enfrentar una ley federal que exigía su venta o prohibición en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional, la cual entraría en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero. Sin embargo, el mandatario suspendió la prohibición y, a mediados de junio, extendió el plazo 90 días para que la plataforma encontrara un comprador no chino, evitando su prohibición. Dicho plazo vence este 17 de septiembre.